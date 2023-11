¿Sigue de fiesta?

Me pillas en mi restaurante favorito de Madrid con mi repre Gema almorzando como dos campeonas. Con nuestros platos favoritos pero en total soledad. La jefa de comunicación, la mejor de este país, y la artista en cuestión nos merecemos un capricho.

¿Ha podido dormir?

Me acosté tardé. ¡Vaya frenesí! Pero pude dormir, tengo la suerte de seguir manteniendo todas las cualidades de cuando era un bebé.

¿Qué se siente con una corona tan codiciada como la de MTV?

Confiaba mucho en mí misma. Ha sido una victoria tan dulce… y sobre todo que haya tanta gente enfadada de que yo haya ganado. Generar esa reacción me provoca tanta satisfacción…

¿Siempre ha sabido que el suyo era el camino correcto?

También confío mucho en la duda. Respetarse a una misma también es concederse un margen de error y entender que no siempre vas a alcanzar la excelencia, o que puedes fallar y pasar momentos difíciles. No hay que juzgarse de una manera contundente en esas situaciones. A veces me pregunto si realmente soy tan buena como yo pienso. ¿Pero realmente sería tan terrible no ser tan buenos como nos pensamos? Gracias a esa reflexión siempre dejo detrás la ansiedad y sigo recorriendo camino, a veces bien, otras mal, pero siempre confiando en mí misma.