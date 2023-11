Santamaría, para que no nos olvides

Sí, para que no nos olvides, Llorenç, tus seguidores llenamos el Auditòrium de Palma el pasado viernes y aplaudimos y cantamos contigo tus baladas, sobre todo Para que no me olvides, que cerró la sesión, o mejor, dio paso a los bises: un popurrí muy bien tramado de algunos estándares del rock and roll, pues fue en esos temas rítmicos donde el cantante mallorquín Lorenzo Santamaría y su banda, liderada por un gran Miquel Àngel Pericàs al piano, se mostraron más sueltos.

De hecho, las canciones románticas han sido, para Santamaría, su pasaporte a la fama, mientras que el rock ha sido su manera de sintonizar con sus referentes: Jimi Hendrix (a quien citó explícitamente) o The Moody blues, de quienes adaptó, hace ya décadas, su Nights in White satin, una de las mejores canciones jamás escritas y que en el Auditòrium se convirtió en uno de los momentos clave de la sesión, pues contó con la colaboración de otros dos grandes: Genia Tobin en la voz y Miquel Brunet al piano. Fueron éstas dos de las aportaciones a la fiesta de despedida, pues junto al cantante quisieron sumarse a la gala Tomeu Penya, cantando a dúo su El dimoni dins jo, Jaume Anglada, Jaume Sureda y Jordi Mauri. En definitiva, noche de buen rollo y buena música, no para un adiós, sino para un «hasta siempre».