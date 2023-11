Lleno en el auditorium. La despedida de los escenarios de Lorenzo Santamaría no defraudó. El cantante, con más de cincuenta años de carrera a sus espaldas, dijo anoche adiós a su parroquia mallorquina con un emotivo concierto en el Auditorium de Palma, que se llenó para la ocasión. Un recital estructurado a partir de sus grandes éxitos, entre los que no faltaron temas como Para que no me olvides, Solo por ese amor, Bailemos, Si tú fueras mi mujer o Noches de blanco satén. Dos horas de show que tocaron el corazón de sus fans.