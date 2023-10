El actor Ginés García Millán: «No hay nada más liberador que expresar lo que uno siente»

El popular actor Ginés García Millán protagoniza la obra teatral Amistad junto a Daniel Albaladejo y José Luis García-Pérez, una comedia caleidoscópica calificada como «divertida, tierna, emocionante, profunda y conmovedora». Escrita por el reputado dramaturgo Juan Mayorga, se representará en el Auditorium de Palma el sábado, 4 de noviembre

¿De qué hablan los hombres, además de fútbol, coches, éxito laboral y relojes de alta gama?

En la obra de eso y de la vida y la muerte. Son tres amigos que ya tienen una edad y deciden jugar al juego de la vida y la muerte, como si aún fuesen niños, lo que significa que lo llevan a cabo con toda la verdad posible.

¿Solo se pueden decir según qué verdades cuando el otro no está o se hace el muerto?

Son las pequeñas trampas de la vida porque no siempre hay que decir todas las verdades todo el tiempo. De lo contrario sería tremendo, uno no tendría ningún amigo. La verdad, al igual que la mentira o las mentiras piadosas, hay que saber manejarla.

El dramaturgo, Juan Mayorga, se inspiró en conversaciones de bar, de calle. ¿Cuándo hablan los hombres a tumba abierta?

Muy pocas veces. Las mujeres hablan de forma más sincera que ellos, que tienen más dificultad para contar verdades profundas, pero creo que llega un momento en la vida en el que uno necesita saber si tiene verdaderos amigos y si valen la pena ciertas cosas. Ahí, cuando queda poco tiempo de juego, hay que jugar con más sinceridad.

Ha sido definida como «una comedia con pensamiento» y se tratan temas como la lealtad y la confianza. ¿Sin eso no tiene cabida la amistad?

Creo que no. Sería una amistad falsa o interesada. Si ellos tres no tuviesen su amistad, aunque no sea perfecta, no tendrían nada, ni la vida. A veces es muy dolorosa y difícil, por lo que si no tienes algo a lo que agarrarte, se hace mucho más complicada.

¿Qué pasa cuando rascas la superficie de una amistad?

Quienes ya tenemos una edad y hemos vivido en una época en la que no era nada fácil expresar nuestros sentimientos, porque fuimos educados de ese modo, hemos tenido que hacer trampas para seguir adelante. No hemos podido mostrarnos todo lo que nos gustaría y eso ha repercutido en las amistades, como ocurre también en la obra.

¿Qué consecuencias tiene la falta de educación emocional?

Te hace mucho más daño que haber sido educado teniendo en cuenta los sentimientos. Si te vas guardando cosas, todo eso se va enquistando y la gente se puede acabar poniendo enferma. No creo que haya nada más liberador que expresar lo que uno siente.

Con su personaje, un exitoso macho alfa, ¿hay una crítica a la masculinidad tóxica?

Sí, totalmente. Es curioso que en algunas primeras visiones de la obra a algunos les pareció lo contrario, pero se lanzan muchos mensajes que son para hacernos reflexionar. Por eso es una obra también de pensamiento.

Los otros dos amigos son un espíritu libre y un hombre débil. ¿Los tres son los estereotipos más habituales?

Los roles pueden cambiar pero el público se va a ver reflejado en uno u otro personaje. Puede que representen tres estereotipos, aunque cada persona y también cada personaje es un mundo.

¿A qué se refieren diciendo «las mujeres son amigas de otra manera»?

Esta función se podría hacer con mujeres, aunque tal vez no llegarían a los extremos de ellos o hubiesen tratado las situaciones de otra manera.

De los muchos personajes que ha interpretado en series, le gusta que vayan creciendo en cada capítulo. ¿Cómo crecen en el teatro?

Cuando subes al escenario, ya llevas muchos ensayos, por lo que el personaje ha crecido contigo y vas con una mayor seguridad. Y cuando vas sumando funciones, los personajes ganan en matices y complejidades. Es la grandeza y la belleza que tiene el teatro, que es una creación continua.

Pasó su infancia en el hotel de sus padres e incluso trabajó de recepcionista. ¿Qué lección se llevó de aquella época?

Fue una ventana al mundo y allí aprendí que es muy grande, con gente muy diferente, que no solo existe tu pequeña parcela. El mundo es diverso y hermoso.