El director y dramaturgo Pablo Messiez: «El teatro puede transformar el cuerpo e incluso cambiar aquello en lo que creemos»

Este segundo Max le consagra como uno de los grandes de la escena. ¿Cree en los premios?

Es bonito recibirlos porque te dan confianza y como en general soy inseguro, me dan seguridad. Pero el gran reconocimiento, lo que más queremos, es compartir las obras con el público.

Ya arrasó antes del galardón, incluso entre los jóvenes. ¿Cómo logra captar su atención?

Muchos pueden venir gracias al bono joven para el teatro de la comunidad de Madrid. Sin esto no podrían asumir el precio de las entradas. Hay muchos prejuicios con los jóvenes y es un público fantástico, entregadísimo, y en estos tiempos digitales en los que las series lo ocupan casi todo, creo que vienen porque tiene una potencia que no se asemeja a la que trasmiten las otras artes. Me parece que ahí radica el encanto y la maravilla del teatro.

Pone a prueba la percepción del espectador. ¿En qué quiere que crea con esta obra?

No es que tengan que creer en algo determinado, pero sí busco que piensen cómo funciona la fe o la creencia. Trabajando en la obra, vimos que para que haya creencia debe haber voluntad de reunirse porque la creencia se da en grupo, en comunidad. Por este motivo la función da relevancia al lugar del público, ya que si lo que importa es lo que podamos creer juntos, finalmente el espectador es el que da sentido a la obra.

¿Qué papel juega el humor?

No es que me proponga hacer comedia pero solo me interesan las obras que pueden verse con cierta distancia y no ser tomadas demasiado en serio. Si hay algo que no me interesa en el teatro es la solemnidad y por eso procuro que haya una mirada que pueda aportar cierto humor, es decir, que tenga una distancia.

¿Crear es creer?

Sí. Uno de los personajes lo dice al revés, que quien cree crea. Hay una relación entre ambos verbos que se desarrolla en los dos sentidos. Quien crea algo, lo que sea, necesita creer en ello.

¿Qué le atrae de abordar los límites entre realidad y ficción?

La división entre la realidad y la ficción deja el teatro con menos poder del que verdaderamente tiene. Yo entiendo el teatro como una realidad que se crea durante el tiempo que dura la función. No me interesa el que se presenta como una mentira, sino el que transforma el cuerpo. La ficción puede incluso cambiar aquello en lo que creemos, o sea, puede hacernos creer cosas nuevas.