Paola ha llegado al consulado argentino, en la calle Sant Miquel, en Palma, directamente desde el aeropuerto, “apenas sin dormir”, para votar en las elecciones generales de su país. Han acudido tres generaciones, su madre, con 83 años, y su hijo la han acompañado. El joven de la familia, con 18 años, y doble nacionalidad, finalmente no ha podido votar, “no hicimos el trámite para que figure en el padrón electoral”. Desencantado se fue. “Nunca te desvinculas de la política porque deseas que a tu país le vaya bien”, dice la residente en Mallorca desde hace dos décadas. “Vengo a votar para impedir que gane Javier Milei”.

Paola M. –mejor no publicar apellidos porque el voto es secreto y se podría invalidar–, critica que después “de años de respeto a los derechos humanos” y de lucha contra lo que supuso la dictadura argentina, solo falta que “ahora salga alguien que quiere flexibilizar las condenas a los genocidas” y apunta a la vicepresidenta que acompaña al fenómeno Milei, que ha llevado la ultraderecha a los más alto en Argentina. Lamenta que “hay parte de la población que solo tiene sed de venganza”. También cuestiona las intenciones del candidato, que defiende la posesión de armas o la venta de órganos, sobre dolarizar la economía. "¿Cómo vas a cobrar el sueldo en dólares si no hay? “Es un candidato cargado de odio y lo preocupante es que tanta gente en Argentina se vea identificada con esa violencia”.

Para Martín D, su candidato es “Milei, porque es nuevo y no viene de la política, como los demás, es la única esperanza que veo, pero a lo mejor me equivoco”. Sobre sus ideas controvertidas, responde que “lo que me asusta son los otros, que hacen muchas promesas, como siempre”. Le acompaña su mujer Carina Carloni, quien al final no ha podido votar porque no se ha reflejado su cambio de residencia en el padrón.

"Sin cintura política"

Mónica P. está “sorprendida de la cantidad de gente” que ha acudido a votar. Dará su apoyo a Patricia Bullrich, exministra de Seguridad conservadora con Macri. También descalifica la figura de Milei, “un candidato que está solo”, le faltan senadores y diputados, “sin cintura política y muy agresivo”. En cambio, de Bullrich destaca que cuenta con "una candidatura en cada provincia”. Está convencida de que habrá segunda vuelta.

El joven Santino L. llega a votar para “intentar que no salgo lo peor”, Milei. “Sería darle el mando a una persona que no está en sus cabales. Mi esperanza es que la gente se haya asustado” de su ascenso y los que no votaron antes lo hagan ahora. También se refiere “a la violencia” que representa el ultraderechista.

Para Norberto M. con 35 años de residencia en Mallorca, quien ha ejercido su voto desde que Palma cuenta con consulado y no hay que desplazarse a Barcelona, “ninguno de los tres favoritos” es su candidato, ni Milei, ni Bullrich ni tampoco el ministro de Economía acutal, el peronista Sergio Massa. “El que menos me gusta es Milei”, a quien tilda de representar el “borreguismo generalizado” por el “desencanto” de los argentinos. “Es como el ascenso de Hitler al poder, con un pueblo deprimido y un personaje que implica romper con todo”. “Mi candidato no va a a pasar a segunda vuelta así que me tocará votar en blanco, pero es un deber votar”, defiende.

Más de 30.000 residentes en las islas

Los residentes argentinos en las islas - se han trasladado votantes de Ibiza y Menorca hasta Palma- esperaban pacientemente su turno, en una larga cola para acceder a las mesas electorales. La cónsul argentina en Palma, Mónica Clarisa Avogadro, destaca la “alta participación”. Se han habilitado dos mesas electorales. La diplomática explica que sus conciudadanos desde el exterior solo pueden votar en las elecciones generales a los candidatos a la presidencia, la vicepresidencia, senadores, diputados y parlamentarios de Mercosur. “Se mueve gran cantidad de gente, teniendo en consideración que no es obligatorio votar”. Las mesas se han abierto a las ocho de la mañana y cierran a las seis de la tarde. Después de hacer el escrutinio se enviará el resultado a Buenos Aires.

Aunque en Baleares, de acuerdo con datos del Govern balear, se calcula que residen en las islas entre 30.000 y 35.000 argentinos, los que están empadronados para votar, es deci,r los que han cumplido con los requisitos para ejercer su voto, son 4.668, detalla la cónsul.

En las últimas elecciones solo votó un 15 %. Por contra, este domingo, dado la elevada afluencia en el consulado, se prevé una “alta participación desde primera hora”. “Creo que nadie tiene claro que va a pasar”, dice Avogadro sobre el resultado de estos comicios. En caso de que haya segunda vuelta, está prevista para el 19 de noviembre.