Con un cúmulo de emociones, que incluían tanto la nostalgia por ser la última como la expectación por lo que nos quedaba por delante, comenzaba tercera jornada del Festival de Literatura Expandida en Magaluf, tras un vertiginoso fin de semana repleto de literatura, arte, música y experiencias únicas en el que Magaluf recibió a miles de personas ávidas de disfrutar de la cultura más allá de sus límites.

La edición de este año ha batido todos los récords de asistencia registrados por el festival y ha atraído a más de 7.500 personas que han podido disfrutar de un fin de semana con una programación extensa y original que ha congregado a más de 50 artistas con el objetivo de acercar la cultura a nuevos públicos y vivir momentos únicos en un destino tan insólito, real y transformador como es Magaluf.

La mañana del domingo empezó con la salida a escena de Ander Izagirre y Peio Ruiz Cabestany quienes conversaron durante una hora en el escenario de la plaza Momentum del INNSiDE Beach Calvià mientras nos preparábamos para recibir a Emilie Pine, quien fue entrevistada por la periodista Marta Terrassa, en uno de los momentos más esperados de esta tercera jornada.

En paralelo, las Innside Secret Rooms no dejaron de recibir curiosos con ganas de vivir en primera persona las actividades más disruptivas del festival entre las que destacaron la intervención artística de Olga de Dios, el flash day tattoos de Nil Marqués o el Nail Art Room con Maritza Paz.

Acto seguido, llegó el momento de uno de los tándems más especiales del festival: David Trueba y la escritora Virginia Feito, autora de la exitosa novela “La Señora March”. Una vez terminado este interesante encuentro, asistimos a la última de las conversaciones de esta edición que fue protagonizada por Xavi Puig (El Mundo Today) y Erik Harley (Pormishuevismo) y moderada por la periodista Cati Moyà. La música —y con ella el cierre a la segunda edición del festival—corrió a cargo del grupo mallorquín The Hawaiians.

El festival no sería posible sin la perseverancia, el esfuerzo y la pasión de Rata Corner e INNSiDE by Melià, sin el apoyo del Ajuntament de Calvià y la Fundació Mallorca Literària y sin la complicidad de colaboradores como Estrella Damm, Begudes Puig, Fronda, Travel to Zero o Casa Planas.