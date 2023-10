El Festival de Literatura Expandida en Magaluf (FLEM) dio el pistoletazo de salida el pasado jueves a su esperada tercera edición con un evento inaugural exclusivo celebrado en el rooftop del hotel INNSiDE Calvià Beach, al que acudieron alrededor de 500 personas.

Con la caída del sol empezaron a sonar las primeras notas del concierto que tenía preparado la cantante mallorquina Aina Zanoguera, junto al pianista Gori Matas, para dar la bienvenida a los asistentes entre los que se encontraban Juan Antonio Amengual, alcalde de Calvià, Alberto Lalinde, Managing Director East Spain & Balearic, Alba Bustamante, Brand Marketing Director Luxury & Lifestyle, Guillem Ginard, director insular de cultura y Miquel Ferrer y Edy Pons, codirectores del festival.

Un espectáculo poético y visual

La hipnotizante música del dúo mallorquín no dejó indiferente a nadie y era tan solo un preámbulo de lo que estaba por llegar. Alrededor de las 21 de la noche arrancó el espectáculo “Quema la memoria”, un recital diferente y efímero en el que el músico Ramón Rodríguez (The New Raemon) y la pintora y escritora Paula Bonet aúnan sus talentos para ofrecer un delicado espectáculo poético y visual.

El festival, impulsado por Rata Corner e INNSIDE by Meliá y que cuenta con el apoyo del Ajuntament de Calvià, Fundació Mallorca Literària, Estrella Damn, Begudes Puig, Fronda y Traveltozero, ha colgado el cartel de no hay entradas en muchos de sus encuentros y actividades, pero aún hay opciones disponibles para aquellos que no quieran perderse el emocionante fin de semana que queda por delante.

El viernes nos espera la conversación entre el actor Pablo Rivero y la escritora Susana Martín Gijón, la entrevista a Henar Álvarez por Clara Ingold, para la que las entradas se agotaron instantes después de abrir las inscripciones, y el concierto que cerrará esta jornada a cargo del grupo de indie-pop Cariño, entre otros encuentros y actividades.

La del sábado será una jornada frenética en la que recibiremos al escritor André Aciman, autor de "Call me by your name", que conversará, en su única visita a España, con el escritor mallorquín, Biel Mesquida. También asistiremos al encuentro de Ibán Yarza, Mikel López Iturriaga y Tomeu Arbona, que será moderado por la escritora y comunicadora mallorquina, Marta Simonet. Durante esta segunda jornada, la escritora Eve Fairbanks, escritora y periodista estadounidense, ofrecerá una entrevista y cerraremos el sábado con Noemí Casquet, autora de la trilogía “Zorras”.

La jornada del domingo, que dará cierre al festival, también apunta maneras. A lo largo de la mañana disfrutaremos de la entrevista a la escritora irlandesa, Emilie Pine, y de la conversación entre David Trueba y la autora, Virginia Feito.

A lo largo de estos tres días, no solo encontraremos conversaciones, firmas y encuentros literarios, ya que el festival ha organizado una llamativa programación en las “Innside Secret Rooms” donde encontraremos las intervenciones artísticas de Olga de Dios y Julià Panadès, un Escape Room literario o el ya tradicional Flash Day tattoos con Nil Marquès.