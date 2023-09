El grupo mallorquín Maico, en su regreso a los escenarios: «Nos autofinanciamos el disco en el que creíamos cuando nadie parecía creer»

Maico celebra una década sobre los escenarios. ¿En algún momento les pareció imposible llegar hasta aquí?

Sí y no. Desde luego sí porque cuando empiezas, y más desde un entorno menos visible como es la isla, tú vas como una moto y el mercado te frena o te pone en tu sitio. Es complicado medrar en el mundo de la música porque dependes de miles de factores externos a tu trabajo, por mucho que creas en él. Hay componentes de suerte, de momento, de que alguien con posibilidades confíe en ti. Pero más o menos algunos de estos factores se fueron cumpliendo y todo empezó a avanzar de forma natural.

Este segundo álbum de estudio lleva por título Imposible.

Imposible es un cambio bestial. Lo que mola llamar catarsis. Es un darse cuenta de que te has metido en una rueda que funciona pero que no te define y necesitas cambiar. Llegó un momento, tras el éxito de Emotional Tourist, que quisimos dar un giro más madurado, menos mainstream, más hacia un estilo más propio y alternativo, y no se entendió. Nuestros referentes con el tiempo habían cambiado. Y nosotros, por inercia, también. Ahí nos exigieron seguir igual y como no comulgamos nos quedamos sin agencia y sin sello discográfico. Total, fue un proceso muy duro, con muchas puertas cerradas, una pandemia, el mercado saturado y gran parte del entorno opinando que era inviable. Pero lo hicimos, cuando en teoría no se podía. Nos autofinanciamos el disco en el que creíamos cuando nadie parecía creer. De ahí Imposible.

¿Necesitaban un periodo de reflexión?

Sí, totalmente. Nos vimos metidos en una especie de vorágine que, aunque era maravillosa, necesitaba digerirse. Y en esa digestión es cuando decidimos dar un paso más, cambiar ese estilo más acomodado por una identidad más personal. Y pasó lo que explicaba antes. Todo esto lleva su tiempo, más aún cuando pasas de tener a sellos y empresas que te gestionan el día a día a tener que hacerlo tú. Pero vale la pena si crees en ello. Aunque la experiencia, el trabajo y lo vivido con Emotional no lo cambiamos por nada. Ese empujón fue sin duda el que nos permitió avanzar.

¿A qué le cantan en este esperado trabajo?

En Imposible las letras son más introspectivas (el cambio de idioma ha ayudado). Al sacar los temas que quieres y no los que te piden tienes un margen enorme a la hora de plasmar la identidad que te gustaría proyectar. Las temáticas se centran bastante en el hecho de buscar tu oportunidad, tu sitio en este mundo loco y tu amor propio, quizá en gran parte influenciadas por todo el proceso que hemos vivido para parir el disco.

¿Qué logros han conseguido Maico en estos diez años de vida?

Crecer y madurar ante todo. Darnos cuenta de que aquí no se regala nada y aprender a ir paso a paso currando día a día como si estuvieras empezando. Ya a nivel banda, hemos visto y vivido cosas que no nos planteábamos, como actuar en Madrid ante 15.000 personas o conocer a gente que antes tenías como referente y que de repente te tratan como a un amigo y te aconsejan. Hay gente muy buena en este mundo. Hay mucho ego, pero también hay mucha empatía.

¿Es Maico un grupo amigo del riesgo?

Podría ser. Básicamente por el hecho de abandonar un estatus de comodidad impuesta en busca de una identidad. Una identidad mucho más complicada laboral, económica y comercialmente. Pero que te nutre por dentro más y mejor. Y también hemos vivido un cambio estructural con el cambio de nuestro vocal, Miguel, que tuvo que dejar la banda por motivos personales. Ahora con nosotros está Marga, que cuenta con una energía y un rango vocal que casa al cien por cien con lo que queremos trasmitir.

Del inglés habéis pasado a expresaros en castellano. ¿Por qué?

Nos dimos cuenta, al tener la enorme suerte de poder tocar ante tantas personas, que había poca conexión con el público. La gente no cantaba nuestras canciones y pensamos que era más sencillo conectar en un idioma propio que controlábamos mucho más. Y es así, cuando te lo planteas, hay pocas cosas más bonitas que ver a gente que no conoces de nada cantar un tema tuyo. Ahí decidimos cambiar.

¿Qué perfil de público encontramos en las primeras filas de vuestros conciertos?

Nuestras familias y amigos (risas). Ya en serio, nuestro público es bastante heterogéneo ya que nuestra música y letras también lo son. Nos gusta pensar, así como avanza el mercado hoy en día, que es gente con cierta inquietud musical.

Después de actuar en el WiZink Center de Madrid ante miles de personas, ¿la palabra miedo escénico ha desaparecido?

Al final cuando tocas es como si estuvieras solo, en el sentido profesional de la expresión. Claro que ayuda haberte enfrentado a plazas enormes pero ahora mismo el miedo y la ilusión van por igual. Llevamos tres años sin tocar, lo que por un lado imprime bastante vértigo y por otro te inunda de ganas y emoción de volver a conectar y a disfrutar del directo.

Una última curiosidad: ¿qué es un turista emocional?

Es esa persona que acumula vivencias y emociones. Que no se acomoda si no que sigue buscando aquello que, día a día, le haga sentirse viva.