Arina Antonova: «La cerámica está ganando relevancia artística»

Arina Antonova (1980) es una artista rusa con origen en Ucrania formada en Historia del Arte en San Petersburgo y Hamburgo. A través de sus creaciones, indaga en las contribuciones históricamente olvidadas de las mujeres en la cerámica y ofrece una visión renovada y empoderadora de la feminidad y la identidad. Actualmente dirige AAA Studio en el barrio de Sa Gerreria de Palma, un espacio expositivo y de encuentro para artistas emergentes que además, es su taller. «Durante mis estudios, me enfoqué con especial interés en arqueología y escultura, lo que me llevó a la cerámica. Desde que me establecí en España, he dedicado años a la investigación de materiales naturales, teoría del color, creación de mis propios esmaltes y técnicas tanto tradicionales como contemporáneas. Mis profesores en Mallorca fueron Joan Pere Català y Toni Vich», explica la artista.

En sus esculturas explora temas como el cuerpo, la identidad y la feminidad, ofreciendo comentarios personales sobre estos asuntos críticos. Su trabajo se inspira en los rituales de belleza femeninos y en cómo la cultura y la historia los han moldeado. Al incorporar estos elementos en sus esculturas pretende arrojar luz sobre la feminidad y la construcción cultural de la belleza. AAA Studio nació con la visión de ser un espacio de encuentro para artistas, un lugar donde mostrar sus obras y discutir ideas. El espacio se dedica a exposiciones cambiantes de cerámica contemporánea, con un enfoque principal en escultura y cerámica creada exclusivamente por artistas mujeres que no están representadas por una galería de arte. «Esta decisión se basa en mi compromiso de apoyar a artistas mujeres, que a menudo están infrarrepresentadas en el competitivo mundo del arte. Como artista extranjera y mujer, entiendo la dificultad de abrirse camino en este campo y valoro el impacto transformador que la visibilidad puede tener», remarca. Tradicionalmente, la cerámica ha sido considerada un arte menor. Sin embargo, la cerámica contemporánea está cambiando este paradigma. «La cerámica está ganando relevancia artística y creativa, y cada vez se valora más en el mundo del arte. Es un material espectacular que permite una conexión directa con el cuerpo y ofrece posibilidades de variación prácticamente ilimitadas». Hoy jueves, en el marco de la Nit de l’Art, inaugura Sculpted Stories en AAA Studio que mostrará una exposición personal revelando momentos especiales de nuestras vidas a través de diversas formas cerámicas, desde el gres desnudo hasta piezas donde el esmalte se convierte en parte de la escultura. Es la cuarta muestra en la que las artistas Natalia Abramishvili, Arina Antonova, Tatiana Boiko, Irene Venetsanou e Inna Yakubanets reúne su trabajo. «Nos conocimos en la residencia cerámica de la Fondation Bruckner en Ginebra y de inmediato nos dimos cuenta de cuánto teníamos en común».