Los amantes del jazz pueden ir señalando en el calendario los cinco conciertos más destacados y el resto de actuaciones del Jazz Voyeur Festival, cuya XVI edición se celebrará del 4 de noviembre al 15 de diciembre. El cartel incluye nombres como el internacional Matt Bianco, además de Stacey Kent, Zenet, un homenaje al gran pianista y compositor catalán Tete Montoliu y los Chicago Mass Choir interpretando los Spirituals de B.B. King. Las entradas se han puesto a la venta en la página web del reconocido festival.

Además, el talento local tiene cabida en la programación y este año participarán en el Jazz Voyeur el cuarteto de Ibiza Swingin Tonic & The Blue Kids; el dúo originario de Formentera Imaràntia, que forman Miquel Brunet y Maria Josep Cardona; y desde Mallorca Pedro Rosa Cuarteto y el popular coro Palma Gospel Singers.

En la programación también se incluye el ciclo de cine gratuito vinculado al mundo del jazz y este año hay tres películas en cartel: The life of Riley (La vida de B.B. King) el día 7 de noviembre en el Teatre Mar i Terra, Un día volveré / París Blues el día 14 en la misma sala escénica y Mo’ Better Blues el martes 21 también allí.

Encuentros abiertos

En cuanto a las consolidadas clases magistrales, que también son gratis, habrá un encuentro abierto con Matt Bianco el 4 de noviembre, otro con Zenet el día 11 del mismo mes, ambos en el hotel Saratoga; y las conferencias ‘El gospel según B.B. King’, a cargo de Fernanda Williamson el 14 de diciembre en el Trui Teatre, y ‘Celebrant a Tete Montoliu’ al día siguiente, impartida por Pere Pons en el Teatre Principal de Palma, informaron los impulsores del Jazz Voyeur Festival.