Son Fusteret calienta motores para recibir, a partir de las 16 horas, a miles de mallorquines aficionados de la música electrónica. Esta tarde se celebra, dentro del marco del Origen Fest, la fiesta de El Row, con artistas de la talla de Marco Faraone o Alisha. Sin embargo, las alertas y la previsión meteorológica que han obligado a aplazar algunos eventos, como la fiesta popular de Canamunt y Canavall en Palma, han preocupado a las 9 mil personas que se concentrarán hoy en el recinto.

¿Se cancela El Row de hoy, domingo 3 de septiembre, en Mallorca?

De momento, no. Tal y como han afirmado desde la organización a este medio, a menos que el temporal empeore, no se prevé cancelar la cita de esta tarde en Son Fusteret. No se descarta, sin embargo, que puedan realizarse modificaciones en el evento para garantizar la seguridad de los asistentes. En caso de necesitarlos, el recinto contará con 8 mil unidades de chubasqueros a disposición del público.

¿Cómo se debe ir vestido?

No hay que olvidar que se trata de una fiesta temática, conocida por sus excéntricos decorados y personajes que deambulan por el recinto. Para esta noche, Son Fusteret se vestirá con sus mejores galas asiáticas, recreando la fiesta de 'Chinese Row Year' que se celebra en China. Aunque no es un requisito de obligado cumplimiento, el propio festival ha dado ideas a los asistentes más atrevidos para confeccionar sus conjuntos: dragones, galletas de la suerte, dim-sums,... Cualquier cosa vale, lo importante es disfrutar. Eso sí, siguiendo la previsión metereológica, también es recomendable acudir con sudadera y calzado cómodo para bailar sin parar. La entrada está prohibida para asistentes sin camiseta.

¿Quedan entradas?

Lamentablemente, a partir de esta misma mañana se ha anunciado el sold out de todas las entradas, de acceso VIP y general. Ayer mismo, la organización comunicaba, a través de sus redes sociales, la disponibilidad de tan solo 200 entradas que han volado esta noche. Sin embargo, el evento promete volver el año que viene con más fuerza que nunca. Para los afortunados que vayan a vivir el fin de fiesta en unas horas, la entidad a recordado que no hace falta llevar la entrada impresa, aunque sí el documento de identidad.

¿Cuáles son los horarios de esta tarde?

A las 16 horas se abrirán las puertas de El Row para quienes quieran empezar pronto la fiesta: entre los primeros 1000 asistentes en acceder al recinto, se sortearán 50 abonos para el Origen Fest de 2024. Los encargados de abrir el 'DJ set' serán Manu Sánchez y Kiko Fernández, desde la hora de apertura hasta las 17.30 horas. Más adelante, le relevará sobre el escenario De la Swing, hasta las 19 horas, y Alisha, hasta las 20.30. Cuando se ponga el sol, tomarán la cabina el aclamado DJ Marco Faraone hasta las 22.30 y de ahí, hasta el fin de fiesta, le tocará el turno a Bastian Bux.