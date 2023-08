Margherita Rotondi, mezzosoprano: «La música de Puccini puede compararse a la del music hall»

La mezzosoprano, acompañada por el pianista Vincenzo Ciccheli, ofrece esta noche en la Comuna de Lloret (21.30h) un recital dentro del ciclo En clau de Sor. En él interpretarán temas de su disco Canzoni di un lungo viaggio, formado por canciones de autores como Édith Piaf, Charles Trenet, Consuelo Velázquez, Astor Piazzolla, George Gershwin o Leonard Bernstein.

‘Canciones de un largo viaje’. ¿Por qué ese título?

Porque en el fondo vamos a hacer un largo viaje musical que va de Francia a América del sur, pasando por Italia y terminando en los Estados Unidos. Atravesamos un océano. Sí, se trata de un largo viaje.

Usted canta ópera y en este recital incluye canciones que conocemos por Edit Piaf ¿Cómo se pasa del ‘Cherubino’ de Mozart a ‘La vie en rose’?

Cada papel se prepara diferente. Y cada estilo también. Las canciones e incluso los recitales de lieder son mundos diferentes al de la ópera. Las arias de Mozart o Monteverdi te piden una técnica especial que además debes combinar con la escena, en cambio en un recital, sea de canción o de fragmentos clásicos, debes pensar más en sacar a flote las emociones.

¿Se prepara la voz de manera diferente cuando canta este tipo de música?

Sin duda. Para cantar canciones debes abrir más la voz ya que la palabra es muy importante, tanto o más que la propia música.

¿Qué tienen en común Charles Trenet y Gershwin, dos compositores que ha incluido en el programa de este concierto?

Primero que son dos grandes autores que, por calidad, pueden aparecer juntos en cualquier propuesta. Pero además los dos hablan de sentimientos, Trenet a partir de recuerdos de infancia y Gershwin a través de una canción de cuna como en Summertime o de una chica que quiere encontrar su primer amor, como en The man I love.

Usted ha trabajado también el mundo de la música antigua.

Sí, he cantado mucho Monteverdi y otros autores barrocos, pero lo he hecho hace años. Es muy difícil conjugar la música antigua con el recital o la música de cámara.

Esta noche también se acercarán al musical de Broadway ¿Qué compositor de ópera se acerca más al musical?

Sin ninguna duda, Puccini. La música de Puccini puede compararse a la del music hall.

¿El musical es la ópera del siglo XXI?

No lo diría. Tienen algo en común como el tener que actuar cantando y la escenografía, pero vocalmente son formas muy diferentes. En el musical debes bailar y la interpretación es más importante, en la ópera la voz es lo que predomina.

Y ¿dónde metemos los oratorios, una forma que usted ha trabajado en diversas ocasiones?

La música sacra me seduce, pues es donde algunos de los grandes compositores han alcanzado niveles musicales increíbles. Piense en Rossini, Mozart o Pergolesi. Cuando han compuesto oratorios han rozado el paraíso.

Licenciada en ingeniería electrónica. ¿Cómo es esto compatible con el canto?

La música como la electrónica, tiene también mucho de matemáticas. Y, además, el hecho de dedicarte al arte y a la ciencia te mejora en las dos disciplinas. Conozco muchos ingenieros que estudian un instrumento, el cerebro lo agradece.

También dirige un espacio cultural en Italia. ¿Cómo ve el panorama de la cultura en Europa?

Tenemos un problema con la música clásica, pues los jóvenes no se interesan por ella. El público del futuro me preocupa. Hay que acercar a los niños al arte. Si no, perderemos lo construido durante siglos. Debemos fomentar que los estudiantes vayan al teatro y a conciertos, pues ni la televisión ni las redes lo hacen. Los jóvenes deben saber que existen estilos musicales más allá de los que ellos conocen y escuchan. La música clásica es parte importante de su historia.