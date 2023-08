La Fundació Amics del Patrimoni se volvió a reunir ayer por la noche en la Esglèsia del Sagrats Cors de Palma para celebrar y reconocer la trayectoria de una mujer y su impacto en la isla. Este año, dentro del marco de la festividad de la Asunción, se otorgó el premio ‘Esplendor de la Mediterrània 2023’ a Carme Pinós, arquitecta y profesora universitaria afincada en la Serra de Tramuntana.

La catalana recibió en 2021 en La Lonja el máximo galardón otorgado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Premio Nacional de Arquitectura, y el premio de la Academy of Arts and Letters en Nueva York.

Entre sus intervenciones destacadas en la isla, sobresalen el diseño del primer Parc de ses Estacions de Palma y el proyecto de la Estació Intermodal, además de la reforma y ampliación del Hotel Son Brull en Pollença. En este último proyecto, buscó integrar el antiguo monasterio en el paisaje agrícola con el uso de materiales autóctonos.

La Fundación quiso reconocer, también, la contribución humanitaria de Pinós gracias a los múltiples proyectos de viviendas sociales en los que ha trabajado. «Me emociona mucho que Mallorca me reconozca. Quiero mucho a la isla, aquí soy feliz. Mallorca es la imagen de la cultura mediterránea. La cultura es la celebración de la vida de una manera colectiva. La cultura debe ser generosa, es trascender más allá del propio yo. No debemos tener miedo de cambiar y adaptarnos porque la cultura es movimiento y, el patrimonio, también, no se puede congelar».

‘Esplendor de la Mediterrània 2023’ también celebró el 20 aniversario del acto, conducido por la jurista Maria Duran, que cada verano desde 2003 resalta el impacto socio-cultural de una mujer en Mallorca. Una trayectoria que le ha merecido un premio por parte del Institut de la Dóna. Entre las últimas galardonadas, destacan la escritora Carme Riera -presente en el acto-, la inspectora de la Jefatura Superior de Policía de les Illes Balears Janka Jurkiewitz, la presidenta del Festival Chopin de Valldemossa Rosa Capllonch o la arqueóloga Elvira González.

La celebración contó con la presencia del director general de Cultura Pedro Vidal, el regidor de Urbanismo Óscar Fidalgo y la artista María Luisa del Valle.