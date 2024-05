Como dice el refranero español Cuando el río suena, agua lleva. Estamos ante uno de los mejores momentos de la televisión en Antena 3 y en especial para todos los trabajadores de 'Pasapalabra'. Y es que el significado de este refrán no es otro que predecir que cualquier indicio puede ser un hecho. Se aplica en particular para afirmar cualquier rumor o suposición que tiene base en algún fundamento.

Y es que Atresmedia, como cada vez que graba el programa del ganador del bote, empieza con pequeños anuncios en los que avisa de que algo muy grande está a punto de pasar. Son ellos mismos los que dan alas a los espectadores que se imaginan que después del último bote entregado a Rafa Castaño, el concursante riojano, Moisés Laguardia, o el concursante madrileño, Óscar García, uno de los dos, se llevará el ansiado bote después de tantos programas juntos. Una felicidad que Antena 3 quiere celebrar con buena audiencia el día que se emita el programa donde el bote sea conquistado.

Esto es lo que explica el anuncio incluso que el propio programa se ha encargado de distribuir por sus redes sociales: "Óscar y Moisés, un bote de casi dos millones de euros ¿Volverán a hacer historia? Descúbrelo muy pronto en Antena 3" No se puede ocultar que quizás el programa ya esté grabado y que sea el propio medio quien está autoexprimiendo para que todo el mundo se dé cuenta de que el mayor bote de la televisión en España ha vuelto a ser entregado.

Óscar o Moisés, esa es la cuestión

Los internautas tanto en las redes del programa como los fans que siguen de lunes a viernes el concurso de televisión más visto en España están ansiosos de saber cuál es el concursante que se ha llevado el bote. Muchos hacen sus cábalas y argumentan porque debería ser uno o porque el otro.

Algunos de los mensajes que han dejado sus seguidores son: "Los dos lo merecen, pero tengo debilidad por Óscar. Lo he seguido en otros concursos desde hace años y me parece una excelente persona. Pero si lo lleva Moisés, me alegraré igualmente" o "Con todo el cariño para tan excelentes concursantes, sin embargo, deseo que sea Moisés quien goce del bote acumulado".

Sea quien sea el ganador, los dos abandonarán el programa para dejar espacio a nuevos concursantes a los que les costará mucho ser queridos por la audiencia que espera ver quizás más movimientos en las sillas centrales y nuevos participantes. Moisés y Óscar serán recordados como lo que serán, dos mitos del programa insustituibles.