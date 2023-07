Jimmy Brown, de UB40: "Me alegra ver que Vox ha vuelto a su jaula por ahora"

El asentado grupo de raggae británico, UB40, mantiene el récord de ser una de las bandas con mayor permanencia en las listas de éxitos de su país, llegando a alcanzar hasta 214 semanas consecutivas en los años 80. Con más de 40 años de historia en la industria de la música, un parón, manifestaciones políticas y muchas canciones que han escrito la historia del raggae en todo el mundo, hoy aterrizan en Es Jardí, en el recinto del Mallorca Live Festival en Calvià.

Se autodenominan "heritage band" (banda heredada), ¿por qué?

"Herencia" es sólo una forma de decir que llevamos mucho tiempo en esto, con éxitos que se remontan a los años 80 y 90. Nos gusta promocionar material nuevo, no queremos sentarnos y regurgitar viejos éxitos, eso es un poco cabaret, tocamos mucho material nuevo en nuestros directos, pero obviamente también tocamos los viejos clásicos.

¿Qué han aprendido tras cuatro décadas en la industria musical?

Hemos aprendido a sobrevivir, que no es tarea fácil. Es un negocio cruel, con muchas bajas en el camino. Pero hemos seguido trabajando durante los 45 años de existencia de la banda. Hemos cometido algunos errores muy tontos a la hora de manejar el negocio, hemos confiado demasiado en la gente en el pasado y nos han mordido por ello. Pero eso también es una curva de aprendizaje. Al final, la unión hace la fuerza. Dirigimos la banda de forma democrática, así que todo el mundo tiene voz y voto, y ese trabajo en equipo nos convierte en una unidad fuerte.

La industria de musical ha evolucionado mucho en estos 40 años.

Es irreconocible a cuando empezamos hace tantos años. Ha habido una revolución tecnológica y todos los medios de comunicación han sufrido profundos cambios. Los discos ya no se venden como antes. Pero creo que eso se debe a que la tecnología ha democratizado la creación musical. Cuando empezamos, alquilar un estudio de grabación costaba un par de miles de libras al día, y los grupos recibían "adelantos" de las discográficas, de lo contrario no podían permitirse grabar un disco. Hoy en día, los jóvenes no quieren pagar por grabar música, cualquiera puede hacerlo desde un ordenador. Eso nos ha jugado una mala pasada, somos ante todo un grupo que toca en directo, y eso no ha cambiado desde hace miles de años: los músicos se presentan en una ciudad, se montan, tocan, cobran y se van a la siguiente... Es lo que hemos hecho durante 45 años y la gente está dispuesta a pagar por ello porque no todo el mundo puede hacerlo. Cualquiera puede grabar un disco, pero no todo el mundo puede subirse a un escenario y reproducirlo en directo. Pero me gusta la forma en que los ordenadores nos dan acceso a más variedad de música que en cualquier momento del pasado. La democratización de los medios para grabar música ha dado lugar a obras asombrosas.

¿Cómo ha cambiado su estilo reggae, de Red Red Wine a For the Many?

No creo que haya cambiado mucho, salvo que ahora tocamos mejor. Supongo que ahora lo que hacemos tiene más peso y prestamos más atención a los detalles. Somos una banda mucho mejor en directo de lo que lo éramos que entonces, no es de extrañar después de toda esa experiencia... Pero en esencia somos la misma banda que hacía aquellos viejos éxitos, solo que mejor.

¿Cuál es el secreto para mantenerse en la cima de las listas durante tanto tiempo?

Si supiéramos qué es lo que nos ha dado longevidad y éxito mundial, podríamos refinarlo, meterlo en una botella, venderlo y ganar una fortuna. Hacemos lo que hacemos y a la gente parece gustarle, y sobre todo nuestros directos. Miles de personas siguen yendo a los conciertos.

¿Acaso no es ahora el mercado más volátil y rápido?

Nunca hemos dejado de trabajar, salvo durante el COVID y el cierre. Y hemos estado muy ocupados desde que volvimos. La demanda de la banda en directo no parece haber disminuido mucho en todos estos años.

Su música es conocida por haber estado sensibilizada en temas sociales y políticos. En España se acaban de vivir unas elecciones, ¿cuál debería ser la prioridad de un líder del Estado?

He estado siguiendo las elecciones. Me alegra ver que VOX ha vuelto a su jaula por ahora. Todo está en el aire sin un resultado decisivo ahora mismo, pero no estoy seguro de cómo se desarrollará. Personalmente me cuesta creer que la gente trabajadora no vote automáticamente a los socialistas. Votar al centro-derecha y derecha es un acto de autolesión para cualquier clase trabajadora.

¿Cuáles son vuestras expectativas de cara al concierto en Es Jardí, en Mallorca?

He estado en Mallorca varias veces a lo largo de los años. Me encanta España, me encanta tocar en España. Tengo amigos y familiares que se han mudado aquí para alejarse de la sensación de depresión del Reino Unido. No se arrepienten, así que para mí es como un segundo hogar. En cuanto al espectáculo, bueno, el de la otra noche en Santander fue fabuloso, el público español es maravilloso. A los españoles les encanta la música y son muy abiertos de mente. Al menos, esa ha sido nuestra experiencia.