Picó en "La Cantera" y, en lugar de greda o piedra, sacó uno de los discos más celebrados del indie español. Cocinado a fuego lento durante dos años y medio, el álbum que le da nombre a la gira es una oda a su búsqueda incansable de raíces y su lucha por la pertenencia.

El ecuador del tour de verano de Guitarricadelafuente ha pasado esta noche por Es Jardí, en el recinto de Mallorca Live Festival en Calvià, rozando el sold out y protagonizando uno de los conciertos más esperados del ciclo mallorquín.

El levantino no ha necesitado nada más que una guitarra, una roca a lo Sísifo sobre un piano (diseño de Lolo & Sosaku) y su voz onírica para encandilar al público de la isla. A diferencia del mito griego, la piedra no simboliza ningún castigo, si no más bien el resultado de recoger lo aprendido de sus abuelos y transformarlo en un concepto futurista que mantiene vivo ese legado.

Los éxitos de ayer y de hoy

Durante la noche, no han podido faltar sus canciones más coreadas, como Guantanamera o Sixtinain, y los éxitos de La Cantera, su último álbum de estudio, como el tema Antes de que quieras olvidar. Además, ha sorprendido al público con versiones de composiciones como Catalina o una traducción al español de My Way de Frank Sinatra.

El concierto ha sabido a herencia y tradición, a noches de verano, pueblo y sal, a "agua y mezcal". Un escenario idílico bajo el manto de estrellas del Antiguo Aquapark de Calvià y un efectivo remedio al intenso calor de la isla.

A Guitarricadelafuente le han acompañado sobre el escenario sus músicos Enrique Sacristán en la guitarra y coros, Víctor Hernández para la percusión electrónica y teclados, Alejandro Hernández tocando teclados y bandurria y Belén Vidal con el contrabajo y el pandero cuadrado.

Una buena forma de celebrar su regreso a la isla, tras su participación en el Mallorca Live Festival de 2020 y, ahora, en el festival de Es Jardí en el mismo escenario. Un habitual de la noche mediterránea que, un año más, demuestra que lo que fue, volverá a ser, aunque de otra forma, mejor si cabe.