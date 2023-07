Avui horabaixa i a l’església de la Porciúncula i demà en el Convent de Sant Francesc de Campos (sempre a les 19.30h), Art Vocal Ensemble presenta una proposta molt atractiva, en la qual es combinarà la Música i les Matemàtiques, dues disciplines que, sovint, s’han relacionat i, sovint també, sense saber massa el perquè.

El projecte és el següent: primer, el divulgador científic i també cantaire Josep Lluís Pol oferirà una conferència que amb l’enginyós títol De Pitàgores a Bach: una qüestió d’escala explicarà com han estat les vertaderes relacions entre la ciència dels nombres i l’art del més gran dels músics, relacions que van més enllà de les tècniques d’afinació. Coneixent la trajectòria del ponent, segur que la sessió serà molt il·lustrativa. Però això no és tot, ja que després de la xerrada Llorenç Gelabert dirigirà el seu grup en un programa que inclou dues cantates de Bach: la BWV 4 i la BWV 147 i un Concert per a oboè, també del mestre.

Si bé la BWV 147 és una de les més conegudes de les cantates religioses, degut al coral Jesus bleibet meine Freude, versionat centenars de vegades, la BWV 4 és molt curiosa i interessant, ja que està basada en un fragment agafat del cant gregorià, en concret el Victimae Paschali Laudes. Bach aquí mostra com era d’enginyós a l’hora d’amagar una melodia catòlica entre un coral luterà.

Com a solistes vocals, a més de les veus de l’Art Vocal Ensemble, els concerts comptaran amb la soprano Margarita Rodríguez, la mezzosoprano Marisa Roca, el tenor Antoni Aragón i el baríton Elias Arranz. Joan Rodríguez tocarà la part solista del concert per a oboè i Ricardo Duato portarà la part de concertino.