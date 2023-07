Desde Andratx a Cuba

Esta noche, la Clastra del Castell de Son Mas de Andratx será el escenario en el que se presente la primera de las dos funciones de la zarzuela Si vas a Batabanó, que ha compuesto el joven músico Pau Cladera sobre un texto de Biel Covas Calafell. La segunda función tendrá lugar mañana sábado a la misma hora (22h).

En esa historia musical se cuenta cómo vivieron la emigración a Cuba muchos de los vecinos de la localidad y cómo bien señala Cladera, «esta obra quiere ser un homenaje a todos los andritxols que durante la década de los años 20 del siglo pasado emigraron a la isla caribeña y más concretamente a la zona de Surgidero de Batabanó. Es una historia inventada pero que bien podrían haber vivido algunos compatriotas».

La zarzuela, estructurada en tres actos y de una duración aproximada de hora y media, sitúa la acción entre Andratx y Cuba, cosa que ha hecho que Cladera tuviera que buscar melodías y ritmos de cada uno de los dos lugares: «Ha sido una experiencia muy enriquecedora, pues he querido incluir elementos de la música tradicional mallorquina, cosa que sí tenía a mano, con otros provenientes de la música cubana; para ello me documenté sobre cómo se construyen los boleros, la guajiras, las habaneras y otras danzas propias de aquel país. Además, también he tomado elementos propios del llamado género chico español». De esta manera, según sea el ambiente o la situación, el joven compositor lo refleja a través de la música, consiguiendo que ésta acompañe siempre a la acción.

Preguntado sobre cómo ha sido la gestación del proyecto, Cladera responde: «Todo empezó cuando Biel Covas Calafell, el libretista, contactó conmigo a raíz de la recuperación del himno Glòria a Andratx! para un libro sobre la emigración a Cuba, una obra compuesta en el año 1922 por Lambert Juncosa sobre un texto de Antoni Calsina. Fue en aquel momento cuando iniciamos el proyecto de convertir en zarzuela un libreto que él había escrito».

La producción, que asume económicamente el Ajuntament de Andratx, ha sido posible gracias a la implicación de la Jove Orquestra de les Illes Balears, que dirige Joan Barceló, de Pablo López, que asume la dirección escénica, así como de Auba Lladó como coreógrafa y José Martínez como responsable de la dirección del coro.

Para los papeles solistas, Cladera ha contado con los tenores Albert Casals y José Martínez, la soprano Natalia Salom, la contralto Mar Campo y los barítonos Biel Mas y Joan Miquel Muñoz.