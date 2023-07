Eva Isanta, en 'The Hole X': “Debemos seguir recordando que ser diferente y ser diverso es rico”

Cada noche, empuña su batuta y dirige la orquesta. Eva Isanta, en su trabajo más descabellado como actriz, es ahora la encargada de satisfacer los deseos eróticos de una millonaria hedonista como maestra de ceremonias de The Hole X. Del 6 al 9 de julio dirigirá el cabaret en Son Fusteret y sus compañeros, Victor Palmero y Canco Rodríguez, la sucederán en Mallorca hasta final de mes.

Maestra de ceremonias de The Hole desde hace poco menos de un año, ¿cómo se ve ahora respecto a la Eva Isanta que empezó en octubre de 2022?

Me veo mucho más tranquila, en el buen sentido. Manejo mejor las situaciones. Al principio vivía mucho en la novedad de ser maestra de ceremonias. Tienes que conjugar muchas disciplinas diferentes que yo nunca había vivido: los monólogos, el público, el idioma del burdel, la acrobacia, cantar y bailar. No es que sea Beyonce pero intento darle una dignidad. Al principio estaba un poco asustada, ahora estoy más tranquila aunque voy muy alerta y con la adrenalina muy arriba. Lo disfruto mucho más.

También como maestros de ceremonias están Alex O’Dogherty, el maestro de maestros, Victor Palmero, Edgar López y Canco Rodríguez. ¿Qué la diferencia de ellos?

El hecho de ser una mujer creo que ya varía todo. Nosotras tenemos una forma diferente de entender el humor, el sexo, la picaresca,… Además de esto, mi humor es más fino, me gusta más sugerir que ir a lo evidente. El resto de mis compañeros lo hacen genial, cada uno le damos un toque de nuestra personalidad. Todos tenemos el mismo compromiso de que el público se sienta libre de participar.

¿Qué hay de Eva Isanta en la maestra de ceremonias de The Hole X?

Cada uno nos llevamos los textos a nuestro lugar. En mi caso, a la niña mala. Cuando me llamaron para hacer este personaje me sorprendió mucho. Me dijeron que veían en mí una gamberra que ocultaba. Me dijeron que en mí había una golfilla escondida.

¿Y tenían razón?

Si (risas). La tenía reservada para esta ocasión.

Cada uno de los personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera han tenido relaciones con el placer muy distintas.

En el caso de Maite, de La que se avecina, utiliza el sexo para buscar un lugar social, para conseguir dinero, posición, para vivir y vivir bien. En Bea, de Aquí no hay quien viva, no veo esa carga erótica. Ella era lesbiana y reivindicaba el sexo por derecho. En el caso de la maestra de ceremonias, se habla más del placer erótico desde el punto de vista del hedonismo. Es como recurrir a la libertad sexual, a que el sexo no se reduzca a un mercadeo si no que cada uno despierte su propio placer y tenga derecho a vivirlo con respeto.

El espectáculo se describe como “el antídoto perfecto para los tiempos difíciles”.

Es más sencillo de lo que parece. En The Hole se llama a vivir algo que se nos olvida mucho en el día a día: el presente. Vivimos muy anclados al pasado, caemos en nuestros agobios, y tenemos que agradecer estar vivos cada día. Nos pesa nuestra historia y, también, el futuro, el qué pasará. Tenemos que celebrar la vida y lo único que tenemos es nuestro cuerpo y nuestros sentidos para hacer frente a lo que nos viene. Debemos perder el miedo, ¿qué haríamos si no tuviéramos miedo? La vida es una fiesta.

La historia, en muchos casos, no solo pesa a nivel personal, sino como sociedad. Muestra de ello días como el Día del Orgullo, que se celebró hace unos días.

No hay nada más bonito que vivir en libertad. Reconocerte y expresarte. Para mí es tan evidente que cada persona debe amar a quien le de la gana y vivir su sexualidad que no me cabe otra cosa en la cabeza. Los mensajes homófobos no los concibo, igual que no puedo concebir la guerra ni la maldad. Desde espectáculos como el nuestro, debemos seguir recordando que ser diferente y ser diverso es rico. Debemos respetar al otro.

¿Qué es lo que más le chocó al entrar en The Hole?

A mí al principio me chocaba todo. Yo siempre había trabajado guion, no había hecho improvisación, cogiendo lo que la gente te da. Tampoco había convivido con los seres extraordinarios que habitan The Hole. Mis compañeros son acróbatas, bailarines, cantantes,… Muchos vienen de circos y de todas las partes del mundo. No me podía creer que volaran y que tuvieran esos cuerpos. No parecen de este mundo. Yo estoy acostumbrada a ver a la gente detrás del escenario calentar la voz, pero aquí veo a gente colgada del techo, es un mundo mágico.

¿Prefiere las series de televisión, los talent shows o el espectáculo en directo?

No me decanto por nada. Sí que es verdad que tengo una especie de unión mágica con las tablas. Todo lo que sea directo y teatro me fascina, todo lo que sea tener al público delante y vivir ese intercambio de energías. El cine también tiene una magia especial, en el ritmo en el que se trabaja, en el detalle. Es un trabajo, en general, muy bonito. Yo soy una persona muy tranquila en mi vida cotidiana. He sido una niña con mucha fantasía y sigo siendo una mujer con mucha fantasía. Mi trabajo me permite autoconocerme mucho a través de los personajes y explorar muchas cosas que no harías en tu vida. Es un placer y un privilegio. Por eso elegí este trabajo.