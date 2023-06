La Fundacion ADEMA+ ha establecido una importante presencia en la isla de Wasini, en Kenia, con la creación de una residencia para artistas internacionales y locales en el centro educativo de la isla. Bajo la dirección de Amparo Sard, la jefa de estudios de grado en bellas artes de la escuela universitaria ADEMA-UIB, se ha puesto en marcha el proyecto “Island to Island o Illa a Illa”, una colaboración internacional que comenzó hace dos años y que abarca diversos programas de asistencia y promoción de la salud buco-dental, ampliando ahora sus actividades en el ámbito de las bellas artes.

Sard destaca la importancia de sumar sinergias a través de la residencia, permitiendo el aprendizaje mutuo entre los artistas y las capacidades artísticas de Wasini, resultada de un cruce cultural entre África, Arabia e India que se da en estas costas africanas.

Un equipo de ADEMA formado por docentes del grado en bellas artes, Carolina Adán y Pablo Torrón Pelluz, junto con el alumno Óscar González, ha llevado a cabo un plan de rehabilitación e intervención artística en los espacios utilizados por los estudiantes y profesores de Wasini.

ADEMA ha logrado poner en marcha su programa de residencias artísticas, recibiendo a artistas e investigadores de Alemania, Canadá, EEUU, Italia, Bélgica, Francia China y Gran Bretaña, procedentes de centros como la University of the Arts of London, École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, Columbia College Chicago y Leeds Arts University, entre otros.

Amparo Sard resulta la importancia e interés de este tipo de colaboraciones las cuales promueven el arte y establecen lazos de intercambio entre diferentes procesos de trabajo. La Fundación ADEMA+ continúe impulsando el desarrollo artístico y cultural en esta comunidad, generando oportunidades únicas para artistas de distintas partes a través de intercambio cultural.