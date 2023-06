Art Palma Summer: Los galeristas adelantan el verano

Los eventos sociales del verano están a la vuelta de la esquina, pero hay uno que se adelanta al calendario y cada año coge más fuerza debido a su combinación de cultura y ocio: el Art Palma Summer, celebrado este jueves por la tarde con más de 20 exposiciones. Los galeristas presentaron sus nuevas propuestas artísticas para esta temporada a cargo de casi medio centenar de creadores, tanto locales como cada vez más internacionales. Es el hermano pequeño de la Nit de l’Art, que en septiembre cumplirá 28 años, y el Art Brunch, que llegará hasta la 15 edición, y se está consolidando con gran éxito, como se demostró en su octava cita congregando a cientos de amantes del arte con ganas de conocer nueva obra en un ambiente distendido.

Quienes quieran disfrutar de la contemplación de los cuadros de forma más calmada, aunque con explicaciones didácticas, tienen las rutas guiadas gratuitas que se inician la próxima semana, según recordó Fran Reus, el presidente de Art Palma Contemporani. Su galería es para acudir con toda la tranquilidad posible, sobre todo para observar las piezas de Esther Miquel, cuya exposición se titula Silent noise. Ella misma iba explicando a los asistentes que quiere reflejar «el silencio interno, pese a que también se produce un diálogo. Lo importante es que los pensamientos salgan de vuestra mente», dijo a quienes miraban su creación. «Si lo conseguís, me quedo contenta», animó.

Era difícil por el ruido de las charlas y porque el primer grupo de visitantes estaba formado por las máximas autoridades de la Cultura hasta el cambio de etapa en el ayuntamiento de Palma y el Govern balear, el concejal Antoni Noguera y la directora general Cati Solivellas. Seguramente no podían dejar sus pensamientos en blanco en uno de sus últimos actos oficiales. En la planta baja de la galería accedían a Perdre el cap –así se titula la exposición de Adrià Mayordomo– y a «derribar la barrera entre lo real, lo ficticio y lo digital» mediante la colectiva Chromatic Dynamic... Stress!

Lo último que quiere la artista de ABA Art Lab, Anke Laude, es estresar a quienes observan su obra. Le gusta que sea «simple, meditativa, que baje el ritmo» de cada espectador para posibilitar «contemplarla bien». Se trata de «telas antiguas procedentes de Rumanía en grandes rollos» que ella transforma cosiéndolas para crear el ritmo pausado.

El reconocido artista Markus Lüpertz, uno de los grandes exponentes del neoexpresionismo, muestra en la galería Kewenig los bocetos del proyecto Génesis, en el que le encargaron 14 murales cerámicos para las estaciones de metro de Karlsruhe (Alemania) y donde realiza una interpretación libre de la historia de la creación.

Martínez se deja ver

Entre creadores consagrados y noveles se dejó ver el ganador de las elecciones y previsible nuevo alcalde de Palma, Jaime Martínez, que asistió a la exposición de los primeros alumnos de Bellas Artes de la escuela Adema. El recorrido artístico de la Art Palma Summer también incluía las galerías Baró, Pelaires, Pep Llabrés, Xavier Fiol y otros espacios no asociados a la Art Palma Contemporani, pero que ven el auge de estos eventos y no quieren perderse la obligada cita. Tampoco había que olvidar el fin de fiesta fuera de la ruta del centro histórico, en la galería L21, no solo por su calidad expositiva, (tenía artistas de la talla de Jordi Ribes y Alejandro Leonhard), sino por su oferta gastronómica.