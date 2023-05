Más de una treintena de museos y espacios culturales de Mallorca celebran el Día Internacional de los Museos, que se conmemora este jueves, 18 de mayo, este año bajo el lema 'Museos, sostenibilidad y bienestar'.

Según ha informado el Consell en una nota de prensa, con motivo del Día Internacional de los Museos, que tiene lugar este jueves, 18 de mayo, más de 30 museos y espacios culturales de Mallorca ofrecen actividades a través de una programación coordinada por la Red de Museos de la institución insular. Este año, el lema para este día es 'Museos, sostenibilidad y bienestar'.

Entre los espacios que celebran este día se encuentra el Museo Krekovic, que celebra una jornada de puertas abiertas con entrada gratuita a la colección permanente de Kristian Krekovic, así como a las de artistas extranjeros vinculados a Mallorca. También se podrá disfrutar de la exposición temporal 'We can do it', realizada con la colaboración del IES Nou Llevant.

Por su parte, la Fundación Sa Nostra inaugurará el mismo jueves 18 de mayo la exposición temporal 'Joan Trujillo: dar luz a la oscuridad', comisariada por Tomeu Simonet. La muestra permanecerá abierta hasta el 29 de julio.

Museu Marítim de Mallorca

Para celebrar el Día Internacional de los Museos, el Museo Marítimo de Mallorca ha programado un conjunto de actividades para difundir el patrimonio marítimo de la isla. La sede de ses Voltes abre sus puertas con una visita guiada para conocer las piezas que se acaban de incorporar a la exposición.

Además, el sábado 20 de mayo se podrá disfrutar del trabajo en directo del grafitero urbano SOMA, quien está realizando un cambio de imagen en las salas del museo. El objetivo es acercar el arte urbano a las salas expositivas de ses Voltes para que se produzca una mezcla entre arte contemporáneo y de calle con objetos significativos del patrimonio marítimo de Mallorca.

De este modo, se produce un encuentro orgánico entre pasado y presente. A lo largo de cuatro salas del Museo Marítimo de Mallorca, las piezas patrimoniales marítimas entran en diálogo con el arte grafitero. Se podrán ver relámpagos con piel de lenguas mallorquinas o bogavantes hechos 'siurells'.

Asimismo, el Museo Marítimo de Mallorca se ha aliado con MakesPace Mallorca para ofrecer la primera Regata Solar de Baleares, que tendrá lugar este próximo sábado 20 de mayo.

En cuanto a la otra sede del Museo Marítimo, el Museo del Mar, situado en el Port de Sóller, el viernes 19 de mayo acogerá un concierto con Pere Fiol a la guitarra y Xisco Aguiló al contrabajo.

Museu de Mallorca

El Museu de Mallorca se adelanta al Día Internacional de los Museos abriendo sus puertas la Noche de los Museos. Este miércoles, día 17 de mayo, tendrá lugar una conferencia sobre Clasicismo y coleccionismo, a cargo de la directora del museo, Maria Gràcia Salvà. Una vez terminada la charla, tendrá lugar el concierto De vita Caesarum. Escenografía de un teatro romano, interpretado por Parnaso, en el marco del segundo ciclo 'Músiques Museu Mallorca' y con motivo de la celebración del centenario de las excavaciones en Pollentia.

Para el Día Internacional de los Museos, el Museu de Mallorca ha organizado un taller sobre la muerte en la prehistoria, a cargo de Marga Coll. Esta actividad se dirige a los alumnos del Departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Por la tarde está programada otra conferencia sobre 'El consum de peix a la dieta medieval mallorquina', a cargo del doctor Pau Alcover Cateura.

Fundación Mallorca Literària

La Fundación Mallorca Literaria se suma, un año más, a la celebración del Día Internacional de los Museos con una serie de actividades literarias para todos los públicos. Durante esta semana del 15 al 21 de mayo, la Fundación Mallorca Literaria ha preparado un programa que incluye visitas a las casas museo, actividades educativas y un puñado de propuestas para disfrutar de la cultura y la literatura.

El Museo de la Palabra - Casa Rafael Ginard de Sant Joan acogerá este jueves, 18 de mayo, la presentación del libro e inauguración de la exposición 'Sacrificis', cuyas fotografías e instalaciones son de Jaume Perelló y los poemas de Juan Miquel Chacón. La exposición permanecerá abierta hasta diciembre de 2023.

Mientras, el viernes 19 de mayo se llevará a cabo un maridaje de vinos y versos con Raquel Pena, Manel Rodríguez Castelló y Sebastià Perelló en la nueva Casa Blai Bonet - Centro de Poesía, en Santanyí.

El sábado 20 de mayo, la Fundación Mallorca Literaria propone una ruta guiada por Palma dedicada a Josep Pla. El encargado de contar la vida y obra de este escritor catalán a través de 'Palma: una prodigiosa meravella de colors esvaïts' es el filólogo e investigador Tomàs Vibot. Las inscripciones a esta actividad se realizan en la web de la Fundación.

El mismo sábado, la Casa Llorenç Villalonga acogerá durante toda la mañana actividades familiares y literarias, que se incluyen en el ciclo 'Primavera al jardí'. Así pues, se ha programado un taller de creación del cuaderno de campo, a cargo de Permakids; una mesa de presentaciones con los autores de las novedades de ensayo, y el espectáculo 'Tal dia farà un any', basado en el Calendario Folclórico de Rafael Ginard, con Natàlia Tascón, Carles Seguí y Maria Magdalena Amengual.

Finalmente, el domingo 21 de mayo, la Fundación Mallorca Literaria propone una segunda ruta literaria e histórica por el núcleo antiguo de Cala d'Or, con el título 'Cala d'Or, bres d'artistes i escriptors'. La ruta, incluida en el ciclo de acción poética 'Versud', estará guiada por Jaume Vallbona, Pep Estelrich y Sònia Domènech.