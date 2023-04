La novela de ciencia ficción Kolonisering, la primera del mallorquín Ángel Mirallas, será presentada este jueves a las 19 horas en los Jardines de la Misericòrdia a cargo de la periodista Míriam García y el director de cine Marcos Cabotá en el marco de las actividades organizadas esta semana con motivo del día de Sant Jordi.

La historia, ambientada en Noruega en 2037, “especula sobre la creación en secreto de un programa espacial que busca planetas en los que asentarse de manera más sostenible y respetuosa con el medio ambiente”.

Tal como explica el autor, se trata de “una trama geopolítica con sabotajes y atentados en la que numerosos personajes y subtramas confluyen”. Avanza que “el programa espacial, no sin muchas dificultades, llega a realizarse y algunos hombres y mujeres viajan con éxito hasta otros planetas, donde entran en juego sus miedos personales y traumas pasados”.

Mirallas mezcla “sucesos reales con ficticios, lugares que existen con planetas lejanos e imaginarios, personajes reales bajo nombres falsos todo para dar más verosimilitud a la historia”.

El argumento

Tres jóvenes crean un partido político ultraecologista que acaba por gobernar Noruega. Su presidente, Fenris, es un megalómano cuya idea principal es colonizar otros planetas en secreto porque está convencido de que ni Noruega ni la Tierra tienen vuelta atrás en su deriva medioambiental. Aunque el Proyecto Vergel, que así lo llama, es una quimera, a fuerza de voluntad, mentiras y mucho dinero empieza a dar sus frutos.

Para ello invierte grandes cantidades de dinero del fondo soberano noruego, el más cuantioso del mundo, y erige un nuevo centro espacial, una base secreta en un glaciar y una ciudad de genios llamada Sofópolis. Mientras Sofópolis sirve para captar genios de todo el mundo que crean todo tipo de materiales, dipositivos, herramientas, etc, la base secreta de Eidfjord se encarga de hacer realidad todos esos proyectos y prototipos para nutrir al Proyecto Vergel del material necesario para el éxito.

Mientras tanto, los responsables del Proyecto captan también candidatos a ser colonos, aquellos que viajarán a los planetas seleccionados y a los que someten a una dura formación. Los años pasan y se suceden atentados y sabotajes en un intento por destapar el programa espacial secreto y derrocar al gobierno ultraecologista.

Es cada vez más evidente que existe un plan paralelo para acabar con el gobierno y su Proyecto. No sin muchos sacrificios, los responsables del Proyecto Vergel logran que una selección de colonos abandone la Tierra con destino a otros planetas. Mundos que han sido previamente localizados y estudiados y en los que pretende establecer una base y futura colonia e incluso una posible terraformación. Sin embargo, los humanos, a pesar de su exahustiva formación, son jóvenes inadaptados y sin familia que no están exentos de tener que lidiar con problemas no solo con sus respectivos planetas, sino consigo mismos.

El autor

Ángel Mirallas Espallargas (Palma, 1974) es licenciado en Ciencias de la Información y trabaja como periodista en los informativos de IB3 Televisió. Ha realizado, escrito y dirigido diversos programas sobre cine en televisión y radio y durante más de una década fue miembro del Comité de Selección del prestigioso festival de cortometrajes Notodofilmfest. En 2015 la editoral Nowevolution selecciona su relato FIYW (Feel If You Want) para formar parte de la antología de ciencia ficción Quasar. Animado por la publicación del libro, sigue escribiendo relatos hasta que uno de ellos evoluciona y se convierte Kolonisering, su primera novela, que publica la editorial Héroes de papel.