El exdirector del IB-Salut defiende que las mascarillas de la trama Koldo "no eran para nada defectuosas"

El exdirector general del IB-Salut, Juli Fuster, defiende que las mascarillas que compró el Govern de Armengol a la empresa vinculada a la trama Koldo "no eran para nada defectuosas". Así lo ha explicado este mediodía durante la comisión de investigación celebrada en el Parlament en una comparecencia donde Fuster ha incidido en el trabajo profesional que realizaron los funcionarios durante la pandemia: "para nada era un producto defectuoso, yo no sé por qué otras comunidades no lo compraron pero aquí era necesario para tener estocaje de seguridad".

Respecto a los motivos de la reclamación abierta a Soluciones de Gestión (empresa relacionada con la trama del exasesor de Ábalos), el exdirector ha argumentado que "puede un producto no ser defectuoso pero se hace una reclamación porque no es exactamente lo que has pedido", ha determinado Fuster.

En relación a la compra de las mascarillas que el Ejecutivo de Armengol por valor de 3,7 millones de euros, Fuster ha negado recibir presiones para contratar con la presunta trama corrupta. "Nunca intervine en ninguna compra ni adjudicación. Tampoco he hablado con ningún proveedor, ni con Koldo, ni con Ábalos ni con nadie de la empresa Soluciones de Gestión".

Presencia de la UCO

Cuestionado sobre cuando la Guardia Civil acudió a las dependencias de Reina Esclaramunda de Palma para recabar información sobre la compra de mascarillas del caso Koldo, Fuster reconoce que "no le dio más importancia" en aquel momento. No obstante ahora reconoce que, "visto el alcance, igual sí que tenía que haberlo comentado" a miembros del Govern. "Lo que me preocupaba eran las camas y las UCI", ha añadido.