Pere Morey ens va deixar ara fa ara tres anys i mig. Era el novembre del 2019. Ens va deixar però ens va deixar una Deixa (permeteu-me el joc de paraules, al qual ell n’era un aficionat). Un llegat en forma de llibre, com no podia ser d’altra manera. Un volum en el qual trobam els trets propis de l’autor, que no són altres, com ens recorda Bartomeu Mestre 'Balutxo', encarregat de presentar el volum, que “l’ocurrència, el sentit d’aventura, la imaginació, l’optimisme, el coratge, el sentit positiu de la vida i la recerca d’aventura”.

