“Que Juan Antonio os dé la misma luz que nos dio a la familia y a la gente del arte para tirar adelante con este dolor”. Con estas palabras Susy Gómez, la que fuera compañera de Juan Antonio Horrach, fallecido el pasado 16 de octubre víctima de un ataque al corazón mientras asistía a una carrera de caballos en Francia, ha agradecido el apoyo de sus amigos en el sentido homenaje que el galerista y hotelero ha recibido al inicio de la 18 edición del Palma Art Brunch.

Un amigo, un referente, un entusiasta

El acto, “desde el corazón, sincero, sin artificios”, como ha señalado el presidente de Art Palma Contemporani Fran Reus, se ha celebrado una hora antes de que las galerías abran sus puertas con motivo del Palma Art Brunch (lo hacen entre las 11.00 y las 14 horas). La que fuera la casa de Horrach Moyà, la galería situada en el Carrer Catalunay, se ha quedado pequeña para el recuerdo al desaparecido galerista, “un amigo, un referente, un entusiasta en todo lo que hacía”, han destacado los presentes, la mayoría amigos, familiares y representantes de las instituciones, entre ellos la presidenta del Govern Francina Armengol.

Tras recibir un ramo de flores, al igual que Susy Gómez, que no ha podido contener las lágrimas, la madre de Juan Antonio Horrach, Antònia, se ha dirigido al auditorio para proponer un brindis no sin antes recordar que su hijo “hizo un buen trabajo, y os respetaba a todos y a la profesión, porque no es cosa fácil lo de las galerías”.