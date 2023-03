Este sábado 24 de marzo, entre las 11 y las 14 horas, se celebra una nueva edición del Art Palma Brunch, la número 18. Sus responsables afirman que con el tiempo se ha situado a la misma altura que el Art Palma Summer y la Nit de l’Art. Esto es lo que no debes perderte de esta gran fiesta del arte contemporáneo:

La menorquina Núria Marqués

Las exposiciones de la veterana Galería Maior, ubicada en Pollença, y del CCA, situada en Andratx. Ambas propuestas se realizarán la mañana del domingo 26 de marzo, añadiendo un día de programación a las fechas habituales del Art Palma Brunch. Maior Pollença presenta ‘Bloem!’, una exposición individual de la menorquina Núria Marqués. En el CCA Andratx podremos visitar 4 exposiciones: las individuales de Rasmus Eckhardt y de Lin Utzon, y dos exposiciones colectivas. "Worlds Within Worlds”, bajo el comisariado de Jelena Tamindzija Donnart y con la participación de los artistas Sophie Erlund, Igor Eškinja, Stephen Kent, Josep Maynou y Mark Pozlep; y ‘Bodies of Water’, comisariada por Malou Solfjeld con la asistencia de Olga Rusnak, que presenta obras de Enar de Dios Rodríguez, Emilie Imán, Ida Retz Wessberg y Sissel Marie Tonn.

Pedro Oliver, artista y poeta visual

La galería Aba Art Lab presenta una exposición individual del artista y poeta visual Pedro Oliver (Mallorca, 1968). La misma galería es responsable del comisariado de "NUS” una exposición del multidisciplinar del artista Miquel Mesquida (Manacor, 1954) que se podrá visitar en Hotel Can Cirera.

Girbent, en la Horrach Moyà, y Aina Albo Puigserver, en Pep Llabrés

En el espacio del carrer de Catalunya número 4 de la Galería Horrach Moyà podemos disfrutar el proyecto individual de Girbent (Sóller, 1969).

Pep Llabrés Art Contemporani presenta el nuevo trabajo de Aina Albo Puigserver (Palma, 1982) bajo el título “Com un Temple Infinit”, haciendo referencia a la naturaleza como un templo en el cual la contemplación y la búsqueda de fenómenos lumínicos y atmosféricos se convierten en la excusa para indagar en la naturaleza de las emociones humanas.

Elias Crespin, en la Baró

En la galería Baró podemos visitar la exposición individual del artista Elias Crespin (Venezuela, 1965). Sus esculturas móviles se componen de mallas metálicas modeladas a mano o de elementos individuales suspendidos por hilos invisibles que forman, en su conjunto, figuras geométricas. En esta misma galería, Fernando Renes, un artista visual nacido en Covarrubias en 1970, que ha cautivado al mundo del arte con su obra en cerámica, presenta algunas de sus obras.

Destacar también la exposición individual de la artista Tyra Tingleff (Noruega, 1984), titulada “There are so many places I haven!t been in my closest surroundings” en el espacio del Carrer de Sant Feliu de KEWENIG.

El italiano Ivan de Menis

El italiano Ivan de Menis (Treviso, 1973) presenta, en la Galería Xavier Fiol de Palma, su primera exposición individual en España. Su proyecto "Barcelona” reúne obras de dimensiones diversas y componen un lenguaje plasmado en color y resina: trabajos que recuerdan la relación con el tiempo, donde la búsqueda de una particular sensibilidad pictórica del color se convierte, con el volumen y el corte escultórico, en el fundamento de la obra.

Leonor Serrano Rivas, en Pelaires

La galería Pelaires inaugura la exposición individual de Leonor Serrano Rivas, comisariada por Cristina Anglada. En sus otras salas, podremos disfrutar de las individuales de Claudia Peña Salinas y Jorinde Voigt.

Edu Carrillo en L21

La segunda exposición individual de Edu Carrillo se exhibe en L21, junto a las exposiciones individuales de los artistas internacionales Joe Cheetham (Reino Unido, 1992), Eunsae Lee (Seoul, 1987), Gizela Mickie-

wicz (Polonia, 1984) y Anthony Miler (EEUU, 1982). Cinco proyectos en los que los artistas exploran la pintura, nuevas composiciones figurativas y matéricas y el acto de recordar y olvidar.

Sophie Vallance Cantor en Fran Reus

La galería Fran Reus presenta, entre sus tres proyectos individuales, el de la artista emergente Irati Inoriza (Balmaseda, 1992) junto a “Ride or die”, de la artista escocesa Sophie Vallance Cantor y Lukas Glinkowski

con “It!s difficult to explain so I stay quiet”.

M77 Gallery, de estreno

Además de las 11 galerías asociadas de Art Palma Contemporani, en esta edición se han adherido dos galerías de gran calidad y trayectoria. La italiana M77 Gallery, que inaugura por primera vez en Palma una exposición colectiva con tres artistas internacionales: Kendell Geers, Agostino Iacurci y Marco Petrus. M77 abrió su galería en 2014 en Milán y representa un grupo de artistas muy prestigiosos y respetados. Sus exposiciones suelen caracterizarse por ser site-specific y minuciosamente comisariadas.

La mallorquina Galería Fermay, inaugurada el año pasado, continúa siendo una parte importante de los eventos de Art Palma tras su incorporación en la pasada edición de La Nit de l’Art. En esta ocasión, Fermay presenta “Amarillo Púrpura”, una exposición individual de la escultora Elisa Braem (Ostende, 1991), quien trabaja principalmente la cerámica. Braem encuentra en la naturaleza sedimentaria de la arcilla una bella analogía que le remite a nociones espacio-tiempo a la vez que le permite explorar ideas relativas a la historia de las culturas. El uso de un material orgánico con tanta trazabilidad como la arcilla le da pie a incorporar conceptos relacionados con la sostenibilidad y el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente. Esta exposición incluye, además, obras realizadas sobre metal, lo que constituye un paso más de la artista por explorar las cualidades plásticas de distintos materiales.

Dolores Sampol

En el Solleric se puede visitar desde este jueves la exposición de Dolores Sampol (1954-2020).