La joven escritora mallorquina Joana Marcús, que acaba de sacar a la venta Tres meses e inicia una gira por España y Latinoamérica, puede codearse con la autora de Harry Potter tras haber vendido más de medio millón de ejemplares el año pasado, solo por detrás de la británica J.K. Rowling.

La saga ambientada en Howards End le aficionó a la lectura a los 11 años. «Cuando me regalaron los libros, los protagonistas tenían mi edad y las historias me impresionaron mucho», recordaba en una entrevista. Por eso ahora dice que le parece «surrealista» esta situación. «Es increíble estar justo detrás en ventas precisamente de la persona que me acercó el mundo de la literatura», confiesa.

Más de 500.000 libros son las cifras en papel, aunque las de la plataforma por internet Wattpad también dan vértigo: Sus novelas han sido leídas por más de 150 millones de personas y 700.000 la siguen en Instagram.