Alberto Vizcaíno: "Cantando en castellano no puedes contar con el apoyo de las instituciones en Mallorca"

¿Cuál ha sido la mayor alegría que le ha dado la música?

La mayor alegría es la certeza de haber llegado al corazón de alguien con tu canción. Luego hay otras alegrías más pequeñas, como pueden ser viajar o conocer gente, pero sin duda la mayor, para mí, es esa.

¿Qué es un fracaso para Alberto Vizcaíno?

Un fracaso es cualquier experiencia de la que no he sido capaz de aprender, pero siempre hay segundas oportunidades. El fracaso total, como el éxito total, no existe.

¿Las alegrías ganan a los fracasos en su ya larga carrera?

Sí, ha habido más alegrías emocionales y humanas, comerciales muy pocas. Mi público es minoritario.

¿Qué sabe más de su público?

En los conciertos de Psiconautas, que es el proyecto que ahora tengo más activo, la gente se repite pero también va entrando gente nueva. Nosotros movemos unas cien personas pero para un grupo que apenas es conocido no pido más. A mí me interesa hablar con la gente que sé que tiene un criterio musical formado, y entre mi público existe esa gente.

¿Cómo nació la idea de un disco recopilatorio como este?

Las canciones pedían a gritos esta edición. Personalmente es una forma de ponerle un bonito broche a un ciclo de 20 años de mi vida. Los cinco discos de los que surge este recopilatorio tuvieron ediciones pequeñas y poca difusión y hay temas que merecían llegar a un público mayor.