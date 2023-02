Sorprender y jugar. De eso va lo nuevo de Xanguito. El grupo mallorquín que lidera el bunyolí Joan Muntaner ha publicado un videoclip generado con inteligencia artificial, que lleva por título Tot y que no deja de acumular visitas en YouTube desde el pasado domingo, día de su estreno: más de 1.400 en solo 22 horas.

«Fue Adrian Riera quien me lo propuso el verano pasado. Él siempre está en la última de la tecnología y me encantó la idea de usar la canción Tot para su experimento. Al ver los primeros resultados no lo dudé: con la inteligencia artificial estábamos haciendo un trabajo que años atrás hubiera sido imposible hacer desde casa y con un equipo de solo dos personas», explica Muntaner.

Tot, idea original de Adrian Riera, es un trabajo impactante y novedoso, «un reto con mayúsculas» que Xanguito pone a disposición de sus seguidores tras su exitoso álbum Eufòria (Halley Supernova, 2022). El videoclip, en el que las imágenes de los componentes del grupo se suceden, en primer plano, con la de un sinfín de famosos (Michael Jackson, Elon Musk, Bowie, Angela Merkel o Brad Pitt, entre muchos otros), es el primero que se realiza en Balears con inteligencia artificial tras incontables horas de estudio y entrenamiento hasta obtener el resultado deseado.

Todo un aprendizaje

«No fue fácil, porque la inteligencia artificial (IA) a menudo no sabe interpretar lo que le pides, o más bien el artista no sabe cómo hacérselo entender. Por eso hay que entrenarla y pasar mucho tiempo detrás de la pantalla para entender sus procesos. De hecho, Adrian, al terminar la primera versión del vídeo se dio cuenta de que las primeras imágenes eran mucho más cutres que las últimas que había hecho, porque en las últimas ya tenia experiencia y se entendía mejor con la IA. Entonces rehizo toda la primera parte del vídeo, y mucho más rápido que la otra vez. Es un aprendizaje, casi como una relación con el ordenador», explica Muntaner.

La letra de Tot transmite un mensaje universal ligado con la filosofía del grupo, poniendo el foco en temas como la sociedad de consumo, los problemas existenciales, la conciencia colectiva o la salud mental.

Conciertos en el Mallorca Live y el Canet Rock Mallorca

La canción, que forma parte del último disco de Xanguito, se podrá escuchar en directo este 2023 en festivales como el Mallorca Live (20 de mayo) o el Canet Rock Mallorca (22 de julio).

«¡Estamos muy contentos de que se nos tenga en cuenta! Y que programen a artistas de las islas entre artistas nacionales e internacionales demuestra que la música balear está en un buen momento», comentan los integrantes de Xanguito.

El grupo musical vuelve a ser noticia tras entrar el pasado mes de noviembre en el club ‘un millón’ de Spotify. La banda bunyolina, en la que también militan Josep Castell, Miquel Amengual, Pau Belenguer, Joan Vila, Samuel Martínez y Lluc Bimbo, celebró este logro publicando la versión en directo en el Teatre Principal de su canción Te vendré a cercar (feat Pau Debon). «Es un hito que nos ha sorprendido, pero para bien. Significa que los nuevos grupos mallorquines somos visibles en el panorama de música catalana», declararon en su momento.