Quevedo, The Kooks y Ginebras se suman al cartel del evento musical más importante de Balears, Mallorca Live Festival, a la espera de más artistas por confirmar. La sexta edición de la cita mallorquina tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de mayo de 2023 en el Antiguo Aquapark de Calvià.

La década de los 2000s no se entiende sin Naive, Seaside o She moves on her own way, algunos de los temas con los que The Kooks se metieron a todos en el bolsillo en 2006. Más de 15 años más tarde, con varios álbumes, numerosas giras por todo el mundo a sus espaldas y una nueva generación de fans de su indie rock llegada a través del streaming, la banda de Brighton sigue en pie e imparable.

En Mallorca se revivirá su carrera y se celebrará su futuro con las canciones de su último trabajo, 10 Tracks To Echo In The Dark (2022), nuevo disco que presentarán el jueves 18 de mayo, liderando la jornada inaugural del festival.

El viernes 19 de mayo visitará la isla por primera vez el artista nacional más escuchado de 2022: Quevedo. Nacido en 2001 en Madrid pero afincado en Gran Canaria, Pedro Domínguez Quevedo dio sus primeros pasos en 2020 de la mano de su productor, Linton, muy influenciado por la cultura musical de la isla, el hip-hop y los ritmos latinos. Tras inaugurar 2022 con Cayó la noche (junto a todo el elenco de los artistas canarios más brillantes del momento: La Pantera y Juseph ft Bejo, Cruz Cafuné, Abhir Hathi y EL IMA) y seguir con el remix de 2step de Ed Sheeran, fue su paso por el estudio del productor argentino Bizarrap cuando Quevedo hizo historia y creó un himno con Bzrp Music Sessions, Vol.52, más conocido como Quédate. El tema le convirtió en el primer artista español en alcanzar el número uno de escuchas mundiales y le posicionó entre los 100 artistas más escuchados del mundo.

Enseguida, demostró que su carrera no es cosa de un solo hit, sino que quedaba mucho por descubrir. Sorprendió con Sin señal, Vista al mar, Punto G y Playa del Inglés, cuatro aperitivos de la prueba definitiva, su debut, Donde quiero estar (el álbum más escuchado en 24 horas en España), una búsqueda que compartirá en directo con el público del Mallorca Live Festival.

Una energía llena de color llegará a Mallorca Live Festival el jueves 18 de mayo con Ginebras, joven banda que ha causado una revolución dentro de la escena pop-rock española. Tras darse a conocer en 2019 con el EP Dame 10:36 Minutos (que incluía su personalísima versión de ‘Con Altura’), fue en 2020 cuando abrieron definitivamente las puertas de su universo de pantones, letras autobiográficas y buen humor con su primer disco, Ya Dormiré Cuando Me Muera (2020), una revelación que les valió el Premio MIN al Mejor Álbum de Pop del Año. A Calvià llevarán nuevas canciones como ‘Alex Turner’, ‘Ansiedad’ y ‘Desastre de persona’ (con Dani Martín), adelantos de su esperado nuevo trabajo.

Estos tres nombres se suman a un cartel que ya contaba con grandes nombres nacionales e internacionales como The Chemical Brothers, Vetusta Morla, Bomba Estéreo, Peggy Gou y Moderat, Black Rebel Motorcycle Club, Natos y Waor, Viva Suecia, The Dandy Warhols, Ayax y Prok, Second, The Reytons, León Benavente y Helena Hauff entre muchos otros nombres y a falta de más artistas por confirmar.

Cocoon, mítica fiesta de Ibiza

En 1999 llegó a Ibiza una de sus fiestas más emblemáticas de todos los tiempos, Cocoon. La marca creada por Sven Väth, legendario DJ alemán, llegó para quedarse, introduciendo el techno en la isla y llevando a las figuras más grandes del género, como Ricardo Villalobos, Richie Hawtin, Luciano o Adam Beyer, entre otros.

Cocoon debía venir a Mallorca y será el host del escenario de electrónica el jueves 18 de mayo, un primer evento que abre una línea de colaboración con marcas que han hecho de la electrónica un género con mayúsculas. A Sven Väth le acompañará el trascendental DJ de música electrónica y dance Gregor Trasher, así como Emanuel Satie, Maurizio Schmitz, Sara de Araújo y Enric Ricone.

Las entradas de día y los abonos se pueden adquirir desde 59€ en la web del festival www.mallorcalivefestival.com y en su ticketera oficial See Tickets.

Este verano empieza en Mallorca

La isla de Mallorca volverá a destacar en este 2023 y situarse en el punto de mira internacional gracias a la sexta edición del festival. Recientemente presentado en FITUR como evento desestacionalizador del turismo en la isla, Mallorca Live Festival se ha convertido en un gran dinamizador del sector cultural, en un embajador de las Islas Baleares y en un promotor de la marca Mallorca y del turismo de festivales, consolidando su sede en Calvià. Además, el evento ya cuenta con un destacado reconocimiento a nivel europeo dentro del circuito de festivales.

Dentro del turismo de festivales ha logrado posicionarse como uno de los eventos musicales más atractivos gracias a la puesta en marcha de diferentes paquetes vacacionales que combinan calidad de oferta, precio y la mejor propuesta musical.

Mallorca Live y Logitravel (la agencia online vacacional líder en España) han unido fuerzas para mejorar la oferta de transporte y alojamiento para que todos aquellos asistentes de la Península y de otros países puedan tener la mejor experiencia a su paso por la isla. Toda la información sobre los diferentes paquetes, que incluyen alojamiento y abono de 3 días desde 180€, se puede consultar en la web de Logitravel.

Instituciones y patrocinadores

Un año más Mallorca Live Festival cuenta con el apoyo de instituciones como el Govern de les Illes Balears a través de la Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB), el Consell de Mallorca a través de la Fundació Mallorca Turisme (FMT) y el Ajuntament de Calvià.

También cuenta en esta edición con el apoyo de Estrella Damm, INNSiDE by Meliá, Baleària, Air Europa, Logitravel, Coca-Cola y con See Tickets como ticketera oficial. Radio 3, Cadena SER, Mondosonoro y Jenesaispop serán los medios oficiales del festival.