Àngel Llàcer : «Lo auténtico perdura»

Entre bastidores, es Àngel Llàser, director y actor a tiempo completo. Sobre el escenario, sin embargo, es Zaza, la «auténtica» y «espontánea» protagonista de La Jaula de las Locas. Basada en la obra de Jean Poiret, esta adaptación codirigida por Manu Guix y coprotagonizada por Ivan Labanda ya acumula más de 400.000 espectadores en España. Ahora, llega al Auditòrium para cerrar la gira con seis actuaciones entre el 26 y el 29 de enero. De Broadway a Palma, enfrentará a dos familias de realidades diferentes y convertirá «la jaula en una fiesta».

¿Cuál es el mensaje de La Jaula de las Locas?

El mensaje es la felicidad que uno tiene cuando es libre y deja ser libres a los demás. A todos los niveles. A nivel personal, profesional, artístico,… La felicidad que provoca la libertad.

Ivan Labanda dijo que, la obra, era un momento «para ser feliz».

Para el espectador seguro. Nosotros también nos lo pasamos muy bien, pero siempre pienso: «Lo feliz que va a ser esta gente dentro de dos horas y media y no lo sabe». Es como regalar un poco de felicidad.

La Jaula de las Locas, en una frase.

El choque de dos pensamientos muy distintos: gente liberal contra gente muy conservadora.

Un argumento muy a la orden del día.

Lo que pasa es que fuera del escenario normalmente la gente se enfada (risas). Aquí lo que hacemos es reírnos, que para eso sirve el teatro: reírse de la vida sin que pase nada.

¿El humor como remedio para los conflictos?

Yo siempre huyo de los conflictos. No me gusta la gente conflictiva, la gente tóxica, ni las situaciones conflictivas.

También a la orden del día: el amor y la libertad, temas principales de la obra.

Los seres humanos no evolucionan mucho, no te creas. Los clásicos siguen funcionando porque la gente los entiende. Los sentimientos siempre son los mismos. Evoluciona la tecnología pero el ser humano sigue sintiendo miedo, amor, odio, desengaño, alegría, placer…

La Jaula de las Locas es, como bien dice, un clásico que sigue funcionando. Pero ¿esta versión trae algo nuevo?

Lo que trae no creo que sea nuevo. Creo que es original, porque cada persona hace las cosas de forma diferente. Esta versión es algo nuestro: es única y auténtica. No nos enamoramos del más guapo o de la más guapa, sino del más auténtico.

En la obra dirige e interpreta el papel protagonista, ¿cómo es posible?

Lo ves desde fuera, diriges a los otros actores, y cuando queda poco para el estreno dices: «Venga, lo voy a hacer yo». Copias lo que has dirigido. Pero son dos maneras de pensar muy distintas, la de director y actor: si piensas en las dos a la vez normalmente no te suele salir bien. Son dos partes del cerebro que tienes que usar de manera muy distinta.

Sobre la parte de actor, háblenos de Albin, su personaje. Tiene un mensaje muy potente.

La potencia está en la autenticidad. Es un personaje muy espontáneo, muy bueno de corazón. Se hace querer. Su poder para cautivar a la gente es que es libre y sincero, sin filtros ni máscaras. Así como se debe ser. Lo que decíamos: las cosas auténticas perduran.

En el teatro no le separa una pantalla del público como lo hace la televisión.

El teatro me gusta más porque en la televisión tú no sabes lo que está pensando el espectador que está al otro lado. Y más en una comedia, como La Jaula de las Locas. La gente se ríe y en seguida sabes si una cosa está bien o mal, si estás en el buen camino. Hacer teatro es como jugar una partida de ajedrez: tienes un rival -en este caso cómplice- y tienes que ir viendo por dónde vas sobre la marcha.

Las seis funciones del Auditòrium son las últimas de la gira, para acabar el 18 de febrero en Barcelona, ¿no le da pena?

Por eso son realmente especiales. Me lo he pasado muy bien pero también tengo que empezar a hacer una dieta, a cuidarme, a dormir en casa. Porque hacer una gira con 49 años no es lo mismo que con 33.