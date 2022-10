Nerea Barros y Mónica Bardem, junto a Julio Jiménez, protagonizan el corto Fortuna, dirigido por Jairo González, y que este viernes se podrá ver dentro de la programación del Evolution Mallorca International Film Festival. En Palma, han anunciado que este thriller, ambientado en un pueblo murciano en los años 90 y rodado en apenas tres días, se convertirá en largometraje.

En Fortuna, la desaparición de un niño en ese pueblo es el desencadenante de la historia, en la que Nerea Barros interpreta a una policía, hija del personaje de Mónica Bardem y del jefe de policía, papel a cargo de Jiménez. Este jueves, Barros, Bardem, González y Anna Albi, directora de fotografía, han explicado cómo se realizó este corto que dará el salto a largometraje y del que ya hay un primer desglose de guion, sin diálogos.

El director tenía muy claro que Nerea Barros, a la que admira por varios trabajos, sobre todo por La isla mínima, por la que ganó un Goya, debía protagonizar este corto de 17 minutos. Y fue ella quien le dijo que el otro personaje femenino tenía que estar protagonizado por Bardem.

Según ha definido González, “el proceso creativo del corto fue una experiencia maravillosa”. Ahora el equipo tiene varios proyectos en preparación, todos largometrajes, entre ellos el de Fortuna, donde entrarán en escena más personajes y secretos. “Soy muy mala para los refranes, pero hay uno que dice algo así como pueblo pequeño, infierno grande”, ha apuntado Barros.

“Fortuna es un cortometraje que tiene poco diálogo, la historia se va contando a través de otros elementos, radios, televisiones, periódicos y en los primeros 10 u 11 minutos hay dos frases, nada más”, ha explicado González sobre su película. “La verdad que compactar toda esta historia tan inquietante fue un reto bastante grande pero en esta historia me han ayudado mucho Anna [Albi] y Óscar Férez, que es el colorista del corto”, ha señalado el director.

El proyecto tuvo 13 versiones en las que González fue cambiando la línea temporal: “Traté de moverla para que el espectador vaya por delante de lo que va viendo pero sin desvelarle nada”, ha contado.

En cuanto a la parte de las actrices, el entendimiento entre las protagonistas fue esencial. “Hemos trabajado mucho Mónica y yo en el propio rodaje, porque el encuentro final era muy complejo, porque cuando se escribe un guion, y pasa siempre en cualquier película, hay una serie de textos que ha escrito un guionista y en algo tan condensado como esto, donde hay un encuentro entre una madre y una hija, con un padre muerto con un tiro en la cabeza, y mi personaje es policía, había un lugar muy incómodo", ha afirmado Nerea Barros sobre cómo ha afrontado este trabajo. Para solventar esa situación, “Mónica y yo estuvimos trabajando sin parar hasta encontrar el encaje”, ha añadido.

Por su parte, Bardem ha comentado que trabajar en un corto “es muy intenso, en un largo tienes más desarrollo, cuentas un poquito ahora, luego se complementa… pero en un corto tienes tres días, el sueño de alguien y hay que contar la historia. Es muy emocionante”.

Barros conoció al equipo de Fortuna después de dirigir su propio corto, Memoria, y ahora tienen más proyectos en común, algunos documentales, "y Fortuna, la película".

En Fortuna, Nerea Barros es una policía, al igual que en la adaptación de La novia gitana, donde encarna a la inspectora Elena Blanco. La segunda parte, La red púrpura, empezará a grabarse el 25 de noviembre, ha indicado la actriz. Afrontar el papel protagonista de una serie cuyas novelas han sido de las más vendidas le ha llevado tres meses de preparación, ha contado. “Al principio tenía mogollón de miedo y respeto, porque hay miles y miles de personas que se han leído unos libros, un best seller tan importante, que ha sido una revolución y de repente tengo que desarrollar a una Elena Blanco que cada uno de esos lectores, en su cabeza, tiene una imagen. Hay una parte de mí que quiere cumplir las expectativas de cada de una de esas personas y eso es imposible, yo no puedo lograr eso. Poco a poco me di cuenta que lo que tenía que ser es honesta y haber mucho trabajo detrás. Paco Cabezas [el director] es un genio, he tenido la suerte de que me regalara ese personaje”.