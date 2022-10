La undécima edición del Evolution Mallorca International Film Festival (EMIFF) incluirá 37 títulos 'Made in Baleares' entre los 127 seleccionados para el certamen que se celebra en Palma del 26 de octubre al 1 de noviembre.

Por sexto año consecutivo, EMIFF reserva un espacio especial a los proyectos rodados en Baleares, con el objetivo de que "los cineastas locales que participan en el festival puedan entrar en contacto con los profesionales internacionales también presentes", ha informado la directora y fundadora del festival, Sandra Lipski, ha informado la organización en un comunicado.

Destaca el caso de Valentine Iconaru, que presenta Tras el portal, un cortometraje nacido dentro del festival. El año pasado ganó la competición EMIFF48HR y gracias al premio pudo producir su historia que ahora presenta en el festival, en un ejemplo de que Evolution sirve de impulso para los proyectos baleares.

Otro cineasta familiarizado con el festival es Jaume Carrió, que ha participado en casi todas las ediciones y que considera que ayuda a dar a conocer a talentos emergentes de las Islas.

Y Eugenia Sampedro ha compartido su experiencia, ya que empezó como voluntaria en EMIFF y ahora presenta su primer cortometraje.

Entre los 37 títulos MIB hay 12 cortometrajes de ficción divididos en dos bloques, 7 cortometrajes MIB de ficción en selección internacional, 2 largometrajes de ficción, 7 largometrajes documental, un corto documental, 2 vídeos musicales y 6 cortos de estudiantes.

Los dos largometrajes de ficción MIB seleccionados son Ghost Island, un film poético de Roman Toulany rodado en Mallorca, y Bulldog, dirigido por André Szardenings y rodado en Ibiza.

En el apartado de largometraje documental MIB se producirá el estreno mundial de Génesis, de Ester Moyá y el estreno balear de El Cineasta Escondido, de Javier Pueyo y Valentine Iconaru y que llega al Evolution después de haber estrenado en el Sitges Film Festival.

También se verán Oh Dear Sara, de Patricia Franquesa; Racinghood, de Miki Durán Mas; Margalida, de Constança Amengual y Francesca Mas; Petricor, de Victoria Morell y Mrs Death, de Silvia Ventayol.

El único proyecto en la categoría de cortometraje documental MIB es Otamaniki, de Joan Bover.

De los cortometrajes de ficción, 7 participan en la categoría internacional: My little Creature, de Álvaro Laguna; Sacrifici, de Sofía Martell y Lluís Prieto; Oracions d'estalzí, de Jeroni Puigros; Un diumenge qualsevol, de Eugenia Sampedro, Pregunta, dirigido por Toni Sastre y Biel Jordà; Zama, de Miguel Ángel Marqués y Semillas, dirigido por Toni Bestard.

Otros cortometrajes se podrán ver en dos sesiones diferenciadas por su temática. El bloque Love incluye títulos como Easy, Alisa Selishchava; A not so perfect wedding, de Vinzenzo Carbone, Adopt an Orc, dirigido por Pedro Deltell Colomer, Paula Galimberti y Gonzalo Piñán; Remi, de Ramon Mayol Aranda; Teseractus, de Xisco Díaz Salamanca, In Situ, de Nicolas Pecollo y L.O.V.E. Like Other Violent Emotions, de Jaume Porcel Cladera.

El bloque Mallorca Stories incluye títulos como Un parell de cançons després, corto dirigido por Jaume Carrió, I Just Want To Disappear, de Simon Gullström; Tras el portal y de Valentine Iconaru; Els mal, de David Mataró y Pato Conde. El cortometraje Mi isla, dirigido por Sandra Lipski, se proyectará fuera de competición.

Dos vídeos musicales MIB competirán al lado de los internacionales: 11 Days, de Veronika Bolotina y Naufragio, de Jose Aserto.

En la categoría Estudiantes se verá el trabajo de la próxima generación de cineastas locales, con proyectos elaborados en dos centros de formación CEF y EDIB. Del primero, se proyectarán Live de Josep Calafat y Pilar Alcalde, Aus de Maria Estelrich y Tu rastro en el mar de Lucas Icasati; y del segundo, No es real, de Sabina Parets, Lollipop dirigido por Sophi Bürguer y No me hagas spoilers, de Lluís Cortés y los alumnos de 2º de Audiovisuales.