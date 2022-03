‘Un minut estroboscòpica’, el nuevo disco de Antònia Font, canción a canción

Este viernes, 25 de marzo, se publica el disco que supone el retorno de Antònia Font. Titulado Un minut estroboscòpica consta de diez nuevos temas. Aquí los repasamos.

1 Un minut estroboscòpica

Reconocibles desde el primer momento en la canción que abre el disco, el primer single, lanzado el pasado mes de diciembre y que hace referencia al estroboscopio, un aparato utilizado para la observación de cuerpos en movimiento, haciéndolos visibles a intervalos y confiriéndoles inmovilidad aparente por ilusión óptica. «Vas pegant botets, gires es volant en es ritme de sa música, sa llum mos invadeix», canta Pau Debon. Diez años después el universo de Antònia Font vuelve a entrar en nuestros oídos. La magia continúa.

2 Oh la la

El arsenal poético echa a rodar movido por un «motor vegetal, mineral». La máquina sonora de Antònia Font, de «corrent alterna i corrent normal i corrent», se exhibe a pleno rendimiento en un tema que te hace cantar y volar hasta París. Madame, monsieur, «sa gent diu que sa gent és molt pesada i es temps insuficient per fer ses coses que mos agraden». Oh la la, otro clásico para la mochila de un grupo que te invita a soñar.

3 Miquel Riera

Joan Miquel Oliver, el compositor de Antònia Font, publicó en 2014 el libro Setembre, octubre i novembre, un relato dedicado a Miquel Riera, el inventor del psicobloc que falleció en 2019, a los 56 años, tras una larga enfermedad. «Podría ser un personaje de Lamparetes», confesó en su día Joan Miquel. Este tercer corte es un bello homenaje al escalador, a los escaladores, que «són sa fantasia tecno hippiosa, amb sa furgoneta rodes es planeta, són sa part humana lliure de sa Terra. Visca sa memòria d’en Miquel Riera!».

4 Amants perfectes

El piano nos coge de la mano para señalarnos que «sa vida sempre vol anar recte i és el món que se’ls està espenyant» en una canción para bailar en pareja en los conciertos que ofrecerán este año: Primavera Sound (11 de junio), Inca (18 de junio), Valencia (9 de julio) y Bacelona (15 de octubre). «És sa vida que és una puta merda i és el món que se’ls està acabant».

5 Cultura silenci

Juguetona, tropical u oriental, bailable, punzante. Mallorca entra en escena, una isla en la que la vida normal y corriente «és luxúria assassina», «suïcida», y en la que «de cada vegada hi hem de posar més fantasia». El sexto Antònia Font, Toni Pastor (Palma, 1968), se les une al llaüt, en una demostración de digitación en esta Cultura silenci que se pregunta: «I què mos donen? No mos donen res. I què mos deixen? No mos deixen res».

6 Una daixona de pols

Este fue el segundo adelanto del nuevo disco, que se dio a conocer el pasado mes de febrero. Una daixona de pols es un concepto del lenguaje mallorquín «para designar cosas que ahora mismo no sabemos o no recordamos cómo se dicen». Abre la Cara B, en el formato vinilo. Envolvente, hipnótica.

7 Invisible

Uno se imagina a Joan Miquel Oliver en su dormitorio, tapado hasta la cabeza dentro de la cama, en busca de la conexión con el mundo de Antònia Font. Así nacieron todas las canciones de este disco, con el compositor soñando «con un viaje a lugares desconocidos de mi cerebro que todavía no conocía», según ha revelado.

8 Caramel·let

Para toda la familia, para saltar, abrazar, sentir. Dura lo que dura un dulce en las manos de un niño (01:43 segundos) pero es un caramelo de canción. El contrabajo de Joan Roca me vuelve «boiet».

9 Cançó de llum

Futurista y celestial, robótica y emocional. «Està bé, ho deixam, queda enrere l’any 2016, però m’ha costat molt acceptar que només volguessis sexe». Estremecedores los versos finales, como si hubieran sido escritos hoy: «Destructors destruint, carburants carburant, exintors extingint, pescadores pescant».

10 Venc amb tu

Ya puede irse el planeta hacia la destrucción que nos queda Antònia Font. «I quan veig es meu futur amb es seus interrogants, d’una sola cosa estic segur: venc amb tu». Pues eso. Antònia Font volvieron para estar contigo.