Vuelve Antònia Font: el retrato de la generación más joven que soñaba con su regreso

Lluís Barceló, estudiante de Turismo en la UIB, explica que recibió la noticia del retorno del grupo con mucha ilusión y ganas, a pesar de que el anuncio le cogió por sorpresa: «Era algo que llevaba esperando mucho tiempo, pero ya pensaba que era algo imposible». Barceló forma parte de esa generación de jóvenes que ha crecido con la música de Antònia Font pero nunca ha tenido el privilegio de verles en directo: «Era muy joven cuando el grupo se disolvió y no he tenido la oportunidad de asistir a ninguno de sus conciertos, hasta ahora». Cuenta que, a pesar de los conciertos especiales de los últimos años, no ha podido verles en directo y que hará «todo lo posible» para asistir al Primavera Sound 2022.

Barceló cree que Antònia Font representa el carácter mallorquín y relaciona su música con la época veraniega: «Escuchar sus canciones me transporta a las verbenas y fiestas populares, rodeado de gente. El grupo nos une a todos como mallorquines y forma parte de nuestro patrimonio cultural». Declara que siempre es «un placer» que los grupos musicales saquen nuevas canciones, pero que ahora solo piensa en los conciertos.

Miquel Miró tiene 25 años y está realizando un doctorado en la UIB. Confiesa que le sorprendió mucho la noticia: «Pensaba que no les volvería a ver en directo y solo tendríamos la música de Joan Miquel Oliver». Miró explica que Antònia Font es uno de sus grupos fetiche y tuvo el privilegio de acudir a sus conciertos en distintas ocasiones antes de su separación: «Intentaré ir al concierto del Primavera Sound, aunque será difícil porque mucha gente quiere verles».

Explica que Antònia Font representa momentos muy agradables de su adolescencia porque, a pesar de llevar muchos años escuchando su música, siempre le recordarán al verano, la fiesta y la buena compañía: «Lo que más ilusión me hace es volver a verles en directo y volver a disfrutar de sus canciones». Le gustaría que sacaran nueva música y no solo hicieran conciertos: «Durante estos años he escuchado mucho a Joan Miquel Oliver y tengo curiosidad por saber cómo sería un nuevo disco tras tantos años».

Antònia Bonnín, de 22 años, es estudiante de Comunicación Audiovisual. Recibió la noticia con gran ilusión, pero también con un poco de miedo: «Durante estos últimos años hemos escuchado muchas veces que iban a volver y nunca era verdad. Cuando me lo dijeron pensaba que podía ser lo mismo de siempre, pero al ver la confirmación por parte de Pau Debon supe que esta vez no era una broma». Confiesa que nunca les ha visto en concierto porque empezó a escuchar su música cuando se estaban separando: «Me dio mucha pena pensar que un grupo que se estaba convirtiendo en un pilar fundamental de mi vida se había separado y nunca podría ir a sus conciertos». Para Bonnín, Antònia Font es «más que un grupo de música» porque ha formado parte de muchas de sus experiencias vividas durante estos años: «El sentimiento va más allá de la música. Es un cúmulo de emociones que siempre estarán ligadas a este grupo». Respecto al anuncio, expresa que le encantaría que sacaran nueva música, pero lo primordial es verles en concierto: «Será la primera vez que les veo encima de un escenario. Siempre ha sido la espinita que se me quedó clavada cuando se separaron, y ahora me la puedo quitar».

Pau Debon ha confirmado esta semana el regreso de la banda con el anuncio de un concierto en el Primavera Sound 2022.