Sant Jordi vuelve a las calles de Palma con su habitual despliegue de libros tras un año pandémico que dejó en 2020 un Día del Libro con estampas desiertas en Ciutat. Sant Jordi no regresa en formato clásico, «porque cada año crecía en participación y fiesta», expone el presidente del Gremi de Llibreters, Àlex Volney, pero sí se celebrará con su habitual ruta, aunque «más esponjada y escalonada», un recorrido que por primera vez será exclusivo para las librerías y que no permitirá expositores de asociaciones, entidades o partidos políticos. «Nos parecía lo más lógico por temas de seguridad y para ir en consonancia con Cataluña», explicó ayer el director general de Promoción Cultural del Ayuntamiento de Palma, Marcos Augusto, quien comentó a este diario que «sólo le constaba que se había recibido una petición de alguien que no era librería».

En total, saldrán a la calle un total de 28 establecimientos especializados en la venta de libros, «tal y como ha aprobado Gobierno interior. Ampliaremos la aplicación del diez por ciento de descuento desde el lunes próximo al sábado, no sólo se hará esa rebaja el día 23», comentó Volney. El motivo: conseguir que las compras sean más escalonadas.

Las 28 librerías se repartirán entre 12 ubicaciones diferentes de Ciutat desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Los puestos serán lineales y no habrá librerías confrontadas para evitar aglomeraciones.

El recorrido arrancará en Es Born (La Librera del Savoy) y seguirá por Cort (Literanta), Marquès del Palmer (Univers del Còmic y Baobab), Plaza Major (Drac Màgic, Gotham, Lluna y Quart Creixent), Sant Miquel (La Biblioteca de Babel, Llibres Colom, Llibreria Editorial Finis Africae, Campus, Quars Llibres y Embat), Porta Pintada (Espai Caramulls, Lila i els contes y Curolletes), plaza España (Ínsula Literària, Es Raconet, Llibres Ramon Llull y Metrópolis), ses Estacions (Casa del Libro y Agapea), Oms (Come In), la Rambla (El Corte Inglés), Via Roma (FNAC) y Blanquerna (Rata Corner y Little Rata).

Volney no pudo aclarar si éste año son más o son menos las librerías que saldrán a la calle con respecto al último Sant Jordi. «Ha habido fichajes nuevos, como Casa del Libro, la FNAC, Niu de Llibres, Ínsula Literària o Finis Africae, pero es cierto que este año ya no están Jaume de Montsó o MM de Reina Esclaramunda», comentó el presidente de los libreros.

El Consell aporta al programa tres actividades que se celebrarán en los jardines de la Misericòrdia y que son promovidas por la Biblioteca de Cultura Artesana. El día 22 se presentará el libro de Joan Carles Palos y Bartomeu Carrió Els camins de Palma. Y el mismo 23, el Circ Bover traerá su Bibliomòbil y se celebrará un concierto de Vers Endins. Tanto la vicepresidenta del Consell como el concejal de Cultura Antoni Noguera señalaron que lo más importante el día 23 «es adquirir libros».

Las recomendaciones

Bernardo López de Metrópolis, tienda especializada en cómics, cree que este año tendrán buena salida las historietas basadas en series o películas de televisión, como Ataque a los titanes. «El premiado La cólera también puede venderse bastante y yo recomiendo Los buenos veranos». Laura Collado de Espai Caramulls recomienda para los más pequeños Kaf Kaf, un libro ilustrado donde se repiensa la leyenda de Sant Jordi. Laia Alegret de Drac Màgic recomienda La mar rodona de Sebastià Perelló, La terra i altres llocs de Lucia Pietrelli y Les Germanies a Mallorca de Albert Cassanyes. Miquela Serra de Quart Creixent se decanta por la nueva novela de Jaume Cabré, Consumits pel foc, y Les nenes que llegien al lavabo de Sebastià Portell. Neus Mateu de Es Raconet apuesta por los libros del escritor Eloy Moreno.

Las rosas son otro elemento de Sant Jordi. Las floristerías se mantendrán en La Rambla.

Al 50% de su actividad

El presidente de los libreros Àlex Volney explicó ayer que el sector remontó cuando se entró en fase 1. «Pero es cierto que hemos trabajado al 50% y que el año pasado los ingresos en las librerías descendieron en torno al 20 ó 30 por ciento», calculó. «Por eso es muy importante salir a la calle el próximo día 23, no nos planteábamos dos años sin poder salir», agregó. Algunos libreros se mostraron satisfechos con plataformas de venta online como Llibreries Obertes, Libelista o la nueva Bookshop.