Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 25 de abril de 2024

Li diré Llibertat

Joan Bibiloni

La Campana

21,75 euros

Una historia apassionada d’amor prohibit que mostra la lluita de dos amants per estimar-se lliurement, malgrat els entrebancs que els depara la vida. En Tomeu neix l’any 1893 dins una família de pagesos de Mallorca on ell es el major de vuit germans. La vida al camp entre finals del segle XIX i principis del XX no es gens fàcil: la població passa penúries i la societat es molt tancada.

1.111 llamps i pestes

Antoni Rodríguez Mir

Lleonard Muntaner

13,00 euros

Són paraules de Caterina Valriu: “Aquest és un diccionari d’insults, exageracions, flastomies, metàfores, locucions, mofes.. que ha compilat Antoni Rodríguez i que és una proposta original i fins i tot un punt sorprenent. Anar a la recerca dels insults antics i moderns, dels que consten en fonts escrites i dels que encara just es fan presents a l’oralitat més actual”.

La puresa de l’engany

Gerard Quintana

Columna

21,50 €

Tras el éxito de L’home que va viure dues vegades, Premi Ramon Llull 2021, el músico y líder de Sopa de Cabra presenta esta novela sobre un director de cine que viaja a la Cuba de los 90, tras la caída de la URSS. Allí conoce a un joven y premiado poeta que consigue huir de la isla y llegar a Girona. Lo que sucede después es una historia sobre el engaño como forma de escapatoria.

El amor de los hombres solitarios

Victor Heringer

Sexto Piso

17,90 €

El amor de los hombres solitarios es la última novela que Victor Heringer (1988-2018) publicó en su corta existencia. En la década de los 70, durante la dictadura militar, la familia de Camilo vive en una villa burguesa que desentona en el barrio de Queím, uno de los suburbios más pobres de Río de Janeiro. Treinta años después, Camilo regresa allí incapaz de superar la trágica muerte de un viejo amigo.

Dos o tres cosas que tengo claras

Dorothy Allison

Errata Naturae

16 €

Tras Bastarda, Dorothy Allison regresa a las librerías españolas con Dos o tres cosas que tengo claras, una obra que enlaza una cadena de verdades como puños: dirige su mirada inquisitiva a la historia de las mujeres de su familia -madre, hermana, tías, primas y sobrinas-, rindiendo homenaje a su fuerza, su humor, su belleza y, sobre todo, su obstinado arrojo ante una vida cotidiana que las abruma.

El arte de invocar la memoria

Esther López Barceló

Barlin Libros

17 €

En El arte de invocar la memoria, Esther López Barceló da cuenta de la fuerza del recuerdo colectivo a través de sus múltiples representaciones y materialidades: objetos personales encontrados en fosas, grafitis fugaces que dan cuenta del paso de condenados por un campo de concentración, unas escaleras transformadas en pruebas periciales, libros depositarios de incómodas verdades…

La inquebrantable belleza de Rosalind Bone

Alex McCarthy

Siruela

17,95 €

En esta inquietante fábula moderna sobre la resiliencia de las mujeres, que combina a la perfección lo atmosférico con un certero realismo social, un elenco único de personajes da voz a las siempre divergentes versiones de la verdad. Pero es la historia de Rosalind Bone y su fuerza la que, resplandeciente de esperanza y posibilidad, se eleva por encima de todo lo demás.