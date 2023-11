La seva carrera artística i professional l’ha dut per camins molt diversos: de fagotista simfònic a professor de música a l’escola secundària, passant per la traducció oral i escrita especialitzada en musicologia. Compartir i donar a conèixer la música és per a ell una prioritat vital i l’autèntic motor d’aquesta trajectòria.

Fa cursos i sessions de divulgació per tal d’acostar la música a tots els públics. És autor de “Música y palabras”, una antologia comentada de cartes de compositors, i de “Comprender y amar la música”, una història de la música accessible a tots els públics.