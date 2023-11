Matemàtiques exposades i manipulades

1. El Museu d’Història de Manacor, que dirigeix molt bé na Magdalena Salas, ha inaugurat una exposició, comissariada pel matemàtic català Enric Brassó, titulada “Experiències Matemàtiques”. Sí, no poseu aquesta cara, que les Matemàtiques no fan mal a ningú i menys una exposició pensada expressament per fer entenedora aquesta matèria que sovint associam amb els nombres però que és molt més que això. Una exposició que ens arriba del Museu de Matemàtiques de Catalunya i que com gairebé tot el que fan aquella colla de divulgadors, té el valor afegit de ser interactiva. Sí, ja que als visitants se’ls hi plantegen una sèrie de reptes que han de resoldre.

Hi podeu anar sols o amb els vostres fills i néts i gaudir una bona estona, des d’ara (es va obrir dissabte passat) i fins al 29 de febrer. No vos en penedireu. I encara més: si sou mestres anau-hi amb els alumnes. Sempre, això sí, demanant hora. 2. L’exposició que acabam de recomanar està relacionada amb unes activitats paral·leles, com visites guiades, tallers, construccions de Cúpules de Leonardo i algunes conferències, la primera de les quals és el dijous de la setmana que ve, dia 23, la segona el 14 de desembre i la tercera el 23 de febrer, sempre a les 20h. Ho trobareu tot especificat a la pàgina web del museu, www.museudemanacor.com i a l’apartat “Exposicions temporals”.