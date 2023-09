Fa poc, dues setmanes, el dia 14 passat, si no vaig malament, i a la Biblioteca de Cort, Cristina Llorente, Climent Picornell i Jaume Garau presentaren les Guies Urbanes de Palma, una col·lecció de diferents publicacions en format tríptic i que bé poden ser molt útils per conèixer la capital, des de diferents punts de vista, històric, geogràfic, arquitectònic, urbanístic i fins i tot fotogràfic, ja que les imatges porten el segell i la signatura de Jaume Gual, Pep Torró, Juan Vallori o Alejandro Maestro entre d’altres autors així com la pertinença a arxius com els d’Antonio Sanchís, Bartomeu Reus, Andreu Muntaner, Ferrocarril de Sóller, ARCA o Bodegues Suau, entre d’altres.

Els textos també tenen diferents autories: Climent Picornell, Helena Cepeda, Juanjo Suárez i Pere Rabassa. Editades per Palma XXI, la col·lecció vol ser una proposta de rutes i contingut históric, social i arquitectònic sobre diferents barris de la ciutat. L’edició ha comptat amb la col·laboració d’Arquitectives i el recolzament de la Fundació Iniciatives del Mediterrani i de l’Ajuntament de Palma. La col·lecció està formada por una sèrie de mapes desplegables amb diversos itineraris: Les Avingudes, De s’Escorxador al pont des tren, Pere Garau, Santa Catalina i es Jonquet, El Terreno, Sa Riera, La Soledat, Sa Riera i Les dones de Palma.