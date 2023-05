Antoni Martí Monterde

Lleonard Muntaner. 17 euros

Joseph Texte (París 1865-1900) va ser el primer catedràtic de Literatura Comparada de França -concretament a la Université de Lyon- i, per tant, pioner del comparatisme acadèmic a Europa. Mort prematurament, la seva trajectòria va ser breu, però la tasca que duia a terme contenia grans elements emprats per la posterior institucionalització de la Littérature Comparée .

Els jueus als P. Catalans

Joan Pérez i Ventayol

Lleonard Muntaner. 24 euros

Aquest llibre vol ser un punt d’inici, un primer pas per estimular nous projectes de coneixement, de difusió, de comprensió, de reconeixement i de memòria dels jueus i dels seus descendents, i de com van ser percebuts en aquest trosset nostre de territori europeu al segle xx. És per això que s’hi entrellacen mirades àmplies i aspectes concrets, més enllà dels tradicionals.

En busca de mi elegía

Ursula K. Le Guin

Nórdica. 23,95 €

Ursula K. Le Guin empezó a escribir poesía en 1959 y nunca dejó de hacerlo. En busca de mi elegía ofrece una selección de lo mejor de sus seis volúmenes anteriores de poesía y presenta un poderoso grupo de poemas escritos en la primera década del siglo XXI. Los 70 poemas seleccionados y los 77 nuevos consideran la guerra y la creatividad, la maternidad y el mundo natural.

La emperatriz del nuevo mundo

Irene Dische

Salamandra. 21 €

Elisabeth Rother ha decidido escribir sus memorias y no piensa morderse la lengua. Para ello hace un recorrido por el clan de su familia alemana católico-judía afincada en EEUU. La emperatriz del nuevo mundo es tanto un relato sobre la inmigración y la vida en Nueva York de toda una generación que escapó del nazismo como una carta de amor sobre la relación entre abuelas, madres e hijas.

La madre de la perra

Pavlos Mátesis

Xordica Editorial. 21,95 €

Desde el retiro de su vejez, Raraú nos cuenta su historia, la de una niña que vive con su madre, que crece bajo la ocupación que sufrió Grecia en la Segunda Guerra Mundial y que pasa hambre. Pavlos Mátesis no considera esta novela una ficción, sino un ejercicio de memoria personal: «Recuerdo todo de aquella guerra, recuerdo el ruido de las puertas, las siluetas de los partisanos, el deber de robar comida».

Silencio

Clyo Mendoza

Almadía. 17,99 €

Silencio cuenta la historia de Águeda, una joven que llora la muerte de su madre, una suicida que sólo en la muerte encontró un camino para huir de la violencia de su marido. Cuando le niegan una tumba en el cementerio del pueblo, el cuerpo de la madre desaparece. Águeda sabe que su padre lo esconde, pero al desafiarlo, este decide castigar su atrevimiento con el encierro.

Urdimbre

Noemí Ulla

Firmamento Editores. 19 €

Novela hasta la fecha inédita en España, Urdimbre es un ejemplo de libertad creadora en un periodo de tensión histórica (el de la dictadura militar argentina) sujeto a los resabios de la literatura realista y testimonial. En el que es su libro más intrépido y personal, Noemí Ulla prescinde de la trama para envolvernos en el cañamazo de una experiencia hundida en el recuerdo que emerge hasta el presente.