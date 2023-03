Poetas de ayer y de siempre: Veu de poeta

Ho ha escrit Joan Cabalgante Guasp: “Quan la veu del poeta t’és propera, perquè ve de l’amistat, t’adones, amic lector, que t’acompanyarà tota la vida. Aquest és el cas de la veu de Pere Orpí. Poques vegades es conjuguen tantes joies literàries com en aquesta Opus Magna, amb més de quatre-cents poemes reunits, que són el compendi de gairebé tota una vida. En aquest sentit, es pot dir que l’obra de Pere Orpí entronca, des de la seva humilitat, amb el cant espiritual i amb la més prestigiosa tradició de la poesia catalana, a més de ser un afluent més del gènere, com ho han estat Joan Maragall, Miquel Costa i Llobera o Jacint Verdaguer.

Talment figures tan emblemàtiques com Salvador Espriu, Orpí també hi té a la seva vila, Capdepera, la seva Sinera particular, sense que això el desvinculi de ser un viatger del món i de tenir una vessant lírica universal. De ben segur que en sabreu treure el profit!”

I ho reforça Pere Rosselló Bover: “De pocs autors podem gaudir d’una obra poètica tan extensa i valuosa com la de Pere Orpí Ferrer (Capdepera, 1936). Als quatre- cents trenta-cinc poemes de Versos per recitar reunits en aquest volum cal afegir els quasi dos-cents poemes, himnes i càntics inclosos a Versos per cantar (2018), dels quals quaranta-dos també s’han inclòs en el present volum. Així, entre els dos llibres complementaris, Versos per cantar i Versos per recitar, Orpí ha recollit la pràctica totalitat de la seva obra poètica. Amb una evident sinceritat, el nostre poeta ha volgut oferir-nos sencera la seva producció i ha aplegat a Versos per recitar peces d’estils i d’èpoques molt diferents. Per això tant hi trobam el seu primer poema o d’altres que només han servit per esser llegits en un acte efímer entre amics, com els que han format part d’aplecs i de poemaris, els divulgats com a cançons o els que han rebut premis reconeguts”.

Poques coses més podem afegir més que l’interès que té el llibre que ha editat de forma acurada Documenta.