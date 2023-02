«Muy contento de estar en casa, muy feliz», ha afirmado Dani Nieto, uno de los refuerzos del Atlético Baleares en este mercado de invierno y que ha sido presentado hoy, junto al mediocentro Tropi.

«Le quiero dar las gracias a Patrick (Messow) por el interés que tuvo al saber que no estaba en una situación fácil y es de agradecer que se interesara», ha añadido el extremo mallorquín. «Y yo desde el principio sabía que mi objetivo era jugar en casa», ha agregado.

«Sé que no es fácil, llevo 6 meses sin apenas jugar pero he hablado con el míster; no hay ningún problema, físicamente estoy bien y desde el primer día ya a intentar aportar al equipo. Y si me toca jugar ya este domingo, a darlo todo e intentar salir de la situación en la que estamos», ha explicado el calvianer.

«La temporada pasada jugué la mitad de extremo derecho y la otra mitad de ‘diez’. Son las dos posiciones en las que más he jugado. También puedo jugar en banda izquierda, pero ya es cuestión del míster dónde decida que puedo jugar», ha añadido Dani Nieto, que tiene muy claro para que llega: «El club tiene el objetivo de jugar play off. Por mi experiencia, está muy bien ese objetivo pero hay que pensar en el día a día, en ganar este domingo. Y si ganamos este fin de semana, estamos fuera del descenso. Y a partir de ahí, intentar hacer las cosas bien, cada semana mejor y estoy seguro que si hacemos eso, con la plantilla que hay, a final de temporada estaremos arriba».

Tropi: «Estoy adaptándome todavía a la dinámica del equipo y del míster»

Por su parte, el valenciano Tropi ha destacado que el Atlético Baleares «es un proyecto más atractivo que el que había con Unionistas. Un club con más ambición. Un equipo hecho para estar arriba».

«Es verdad que ahora no nos podemos permitir pensar en eso por la situación del equipo, pero vengo aquí con toda la ambición del mundo», ha añadido el mediocentro, que ha asegurado: «Sabía que el cambio era a mejor. El club, a nivel de recursos, de instalaciones, de materiales, de personal es un cambio a mejor. Estoy muy contento con todo».

«Estoy adaptándome todavía a la isla, a la dinámica del equipo y del míster… pero muy contento con todo», ha señalado, para después explicar sus condiciones como fubtolistas: «Soy un jugador que puede jugar de ‘6’ o de ‘8’, con bastante recorrido, fuerte, con algo de criterio, buen manejo con balón y que me gusta tener protagonismo con balón. No me gusta sufrir sin balón». «Y poco más, intento ayudar a mis compañeros, estar a disposición del grupo para que crezcamos», ha concluido.