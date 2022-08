Licor reconstituent de nous

A la pagesia es feien licors, l’origen del qual es perd en el temps, que a més d’oferir un bon bevent, servien -o així es creia- per posar remei a malalties de casta ben diversa. El reconstituent de nous, que es feia a la possessió de sa Sínia es considerava una solució per a tot tipus d’afeccions i malestars de ventre, tan capaç de regular el trànsit intestinal com de tallar les diarrees. I a tot això s’hi havia d’afegir el seu bon regust. Joana Andreu Rosselló, de sa Sínia (Manacor, 1943) el valora com un magnífic aperitiu i assegura que molts consideraven el seu sabor superior fins i tot al palo.

Ingredients Vint-i-set nous trencades 1 l. d’esperit 1 kg de sucre 1 l. d’aigua Preparació Aquesta és una de les receptes que, a més dels ingredients materials esmentats, està envoltada d’una certa mística. No de bades les nous no són de qualsevol temps de l’any, sinó que han d’estar collides entre les dues Mare de Déu: la d’agost (dia 15) i la de setembre (dia 8), dita també la Mare de Déu dels missatges; el motiu d’aquesta denominació era que la majoria de missatges acabaven el seu contracte en aquesta data de caire religiós.

Collirem les nous dins les dates assenyalades; (27 nous, ni una més ni una menys, no fos cosa perdés l’encanteri).

Les trencarem i per evitar els esquits -ja que les taques no se’n van- les posarem dins una bossa i les esmicolarem amb una pedra rodona o una maça.

En estar trencades les posarem dins un recipient de vidre o de fang amb la clovella exterior, què encara és verda, la closca interior què ja és forta i el bessó, que ja està fet, però que encara és molt tendre.

Dins el recipient hi posarem mig litre d’esperit i mig d’aigua on hi haurem fos mig quilo de sucre.

Deixarem que les nous es macerin amb aquest líquid durant nou dies, passats els quals colarem el líquid resultant i el passarem per un drap espès, més atapeït que un fogasser. Quan estarà ben colat, hi mesclarem l’altre mig litre d’esperit i mig litre d’aigua amb mig quilo de sucre fus prèviament. Ho mesclarem tot i si el sucre està ben diluït, ja es podrà embotellar.

El licor serà millor si el mantenim embotellat al llarg d’un any que si el consumim de seguida.