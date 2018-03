Los sindicatos saldrán a la calle contra Rajoy por la carrera profesional

Los sindicatos saldrán a la calle paraante la amenaza del Gobierno de. Los representantes de los funcionarios de Balears se reunieron ayer con el Govern y salieron anunciando unaque acordará en las próximas semanas un calendario de movilizaciones en el que contemplan concentraciones y manifestaciones y en el que, de momento, no descartan incluso ir a huelga . El objetivo essobre Madrid mientras Balears negocia con el Gobierno central para evitar el recurso de inconstitucionalidad al plus funcionarial.

La consellera de Hacienda, Catalina Cladera, se reunió ayer con los sindicatos del archipiélago para informarles del aviso de Madrid sobre un posible recurso contra varios artículos de los actuales presupuestos de las islas, que afecta, entre otros, al artículo 23, que regula el complemento salarial. Cladera trasladó a los sindicatos que, además de la carrera profesional del personal sanitario y de los funcionarios de servicios generales de la comunidad, el recurso afecta también los sexenios que perciben los profesores. En total, el Govern calcula que de prosperar el recursos, la decisión del Gobierno afectaría a 23.000 empleados públicos de Balears.

Para la consellera de Hacienda, el requerimiento que se ha enviado a Balears y a otras seis comunidades, entre ellas Euskadi, gobernada por el PNV, de quien Rajoy depende para aprobar sus cuentas, es una medida "para presionar" a las comunidades con el objetivo de conseguir los apoyos para aprobar los presupuestos generales del Estado, presentados este pasado martes tras alcanzar un acuerdo con Ciudadanos. "Sospechamos que están empleando estos avisos para presionar a las comunidades y aprobar los presupuestos del Estado, y esto nos parece intolerable", valoró la consellera de Hacienda ante los medios al final de la reunión.

La consellera se mostró sorprendida de que Madrid cuestione ahora unos acuerdos que vienen aplicándose en los presupuestos desde 2015, cuando fueron negociados por el Govern del PP de José Ramón Bauzá y ni en 2016 ni en 2017 se recurrieron. La consellera, que tildó de "injerencia" la amenaza de Madrid, informó a los sindicatos que en las próximas semanas mantendrán una reunión con el Ejecutivo central y que los servicios jurídicos de la comunidad ya están estudiando cómo frenar un posible recurso.

"Unión sindical" por el plus



Mientras se concreta esta reunión, los sindicatos saldrán a la calle como medida de presión al Gobierno central para mantener el complemento salarial a los funcionarios. Así lo anunciaron al salir del encuentro con la consellera los diferentes sindicatos. UGT, CCOO, CSIF, STEI-I o el sindicato médico Simebal se emplazaron a conformar una "unión sindical" para establecer la estrategia a seguir y acordar "un calendario de movilizaciones". Así, los agentes sociales se reunirán, según anunciaron, después de las fiestas de Semana Santa, para cerrarlo. De momento, plantean concentraciones y manifestaciones y no descartan tampoco ir la huelga.

El presidente del PP balear, Biel Company, quiso llamar a la calma sobre la amenaza al complemento salarial, asegurando que el requerimiento de Madrid al Govern se trata solo de una revisión de los objetivos de estabilidad por parte del Gobierno: " Podemos estar relativamente tranquilos", aseguró el líder popular, que explicó que el mismo requerimiento se ha enviado a algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP.

En este sentido, Company reclamó al Govern de Francina Armengol que "no genere alarma social". "Como no hay presupuestos del Estado aprobados, Madrid quiere ver si se cumple con la normativa básica estatal que es la que regula estas subidas salariales", explicó el presidente del PP balear, que aprovechó para decir que "esto es lo que pasa por no tener presupuestos". Sin embargo, Company acabó desligando el pago del complemento salarial a la aprobación de las cuentas.

"Defenderemos que se mantenga y se pague la carrera profesional ahí donde haga falta", aseguró el líder balear del PP para dejar clara la postura de su partido.