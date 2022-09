La vuelta al cole 2022-2023 está a la vuelta de la esquina. El lunes 12 de septiembre iniciarán las clases del nuevo curso y eso suele suponer un gasto extra para las familias, que tienen que adquirir nuevos libros, material escolar, uniformes o ropa nueva, entre otros muchos costes.

La inflación y el encarecimiento general de los productos hace que muchos núcleos familiares se preocupen ante esta cuesta de septiembre que tienen que afrontar. Por ello, la Conselleria de Salut i Consum ha dado algunas recomendaciones, siguiendo la regla de las cinco 'R' (reflexionar, reciclar, reducir, reutilizar y reparar) con el objetivo de reducir al máximo los gastos y gestionar los recursos haciendo un consumo responsable, sostenible y comprometido con el medio ambiente.

Organizar, planificar y reutilizar

Uno de los primeros consejos, que puede aplicarse en muchas áreas, es saber qué es lo que necesitamos para el curso. Haz una lista y apunta todos los materiales, ropa y productos que necesitas. A continuación revisa qué es lo que tienes en casa para aprovecharlo y qué es lo que tienes que comprar. Así, acotarás los productos necesarios a una lista que probablemente sea mucho más corta de lo que habrías acabado comprando sin planificar.

Una vez revisado, siendo consciente de lo que tenemos en casa que se pueda aprovechar, úsalo hasta que ya no sea útil y tengas que tirarlo y comprar uno nuevo.

Compara precios

Una vez hecha la lista de lo que necesitamos y no tenemos, es recomendable escoger con anterioridad a qué supermercado o comercio nos dirigiremos a adquirir estos productos. Consulta sus páginas web o acércate a la tienda física días antes de la fecha en la que tengas que hacer la compra a comprobar los precios. De esta manera, sabrás dónde puedes comprar cada cosa y cómo ahorrarte unos euros al comprar la mejor calidad-precio que encuentres.

Organiza y espacia los gastos

Si no quieres desembolsar una gran cantidad de dinero de golpe, lo ideal es que compres poco a poco. Cierto es que quedan pocos días para que comience el curso y que no queda mucho tiempo, pero sí puedes organizar la compra en varias semanas e incluso esperar a comprar productos cuando los niños lo pidan porque se lo han exigido en el colegio. En cuanto a la ropa, por ejemplo, adquiérela cuando la necesiten y no de golpe al principio.

Fíjate en los detalles y se precavido

A la hora de hacer las compras, pide y conserva el ticket para revisar lo que has comprado y, además, porque es la garantía. Si algo está en mal estado, no funciona correctamente o se ha estropeado de pronto, ve a reclamar al comercio donde lo hayas adquirido. Conocer la política de cambios y devoluciones antes de hacer la compra también es imprescindible porque los establecimientos no están obligados a cambiar o devolver el dinero de un producto aunque se devuelva en perfecto estado.

Incluso te recomendamos que si has visto publicidad con ofertas o descuentos, la conserves para verificar que lo que aparece corresponde con lo que se ofrece realmente. En este caso, sobre todo al ser una rebaja o una oferta, fíjate bien en los detalles del producto para evitar adquirirlos con taras.

Derechos digitales para compras por internet

En el caso de que hagas compras online se recomienda hacerlo en sitios seguros (asegúrate de que las páginas web empiecen por "https") y recuerda que las compras que realices en páginas con sede en España o en la Unión Europea están protegidas con derecho a devolución del producto en el plazo de 14 días naturales y sin necesidad de alegar ninguna causa.