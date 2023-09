El presidente del PP y candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy que el debate en el Congreso ha merecido la pena porque todos se han retratado "Con nuestras palabras y nuestros silencios", ha dicho en clara referencia a Pedro Sánchez. "De esta sesión puedo salir como presiente o no, pero sí saldré con mis principios y los de once millones de votantes. Le aseguro que saldré con mi integridad política y personal intacta", ha enfatizado. En este sentido, ha insistido en que el líder socialista "ha preferido escapar para no decir la verdad sobre sus negociaciones".