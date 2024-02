Los altos mandatarios de Bohemia Interactive confirman, mediante un invernal comunicado, que todo ha salido según lo previsto en el estreno de 'Vigor Chronicles: Isolation', denominación que recibe el último capítulo de su shooter gratuito. La actualización de 'Vigor', que ya está disponible, estrena el nuevo fusil M14, el nuevo mapa Eikevjen para el modo Tiroteo, la granada de humo y varias mejoras para el combate cuerpo a cuerpo que han llegado para instalarse en la fórmula de juego.

Descubre el siguiente capítulo

Esta actualización gira en torno a combates llenos de elementos invernales y cosméticos para camuflarse en la nieve. También introduce un nuevo consumible, la granada de humo, un objeto que la comunidad llevaba pidiendo desde hace tiempo. En esta ocasión, también debuta en 'Vigor' una de las armas más esperadas por los jugadores, el fusil M14. Por último, pero no por ello menos importante, se estrena un nuevo mapa para el modo Tiroteo llamado 'Eikevjen'. El punto distintivo de esta área, será sin duda, un laberinto de heno ubicado en el centro del mapa, que promete numerosos combates a corta distancia.

'Vigor Chronicles: Isolation' – Tráiler

"Queríamos arrancar 2024 con una temporada militar", explica el responsable de marketing de Bohemia Interactive, Antonis Dimosthenous. “La temática invernal encajaba perfectamente con el calendario. Así que decidimos hacer una actualización con temática de soldados de invierno. Hemos introducido muchos camuflajes de nieve para fomentar el sigilo y los ataques por sorpresa, especialmente en los mapas de invierno. Además, estamos muy contentos de presentar la granada de humo en esta actualización, ya que es un elemento que nuestra comunidad llevaba pidiendo mucho tiempo."

Características

Como marca la pauta para este tipo de actualizaciones de temporada, las novedades tanto cosméticas como aplicadas a la jugabilidad se suman a otras características, de manera que puedes esperar de ‘Chronicles: Insolation’ todos los elementos que enumeramos a continuación: pase de batalla; nuevo mapa Eikevjen en el modo Tiroteo; fusil M14, granadas de humo; un sistema de combate cuerpo a cuerpo renovado; el nuevo cuchillo Viper V4; recompensas de las cajas rediseñadas; un nuevo paquete premium Ghost of The North y la posibilidad de destruir las barricadas de Barred House con tus armas y explosivos. Estas novedades se pueden aplicar a todas las ediciones en las que se ha publicado el título (Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5).